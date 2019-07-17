傳卸任後重返中研院 陳建仁：絕無此事

（中央社記者葉素萍台北17日電）媒體報導，前中研院長李遠哲扮演推手，力挺副總統陳建仁卸任後，重返中研院並角逐院長。陳副總統今天說，絕無此事，他現階段的任務，就是協助總統蔡英文，希望各界勿隨謠言起舞。

中國時報今天報導，近日傳出李遠哲扮演推手，幫陳建仁「找位子」，力挺陳卸任後，重返中研院並角逐院長，引起被視為小英人馬的現任院長廖俊智相當緊張，近期接受媒體專訪，細數政績，鞏固院長寶座，中研院長角力戰提前開打。

總統府今天發聲明嚴正駁斥：「此為假新聞，是空穴來風、子虛烏有的消息。」

陳副總統也表示，絕無此事，他現階段的任務，就是竭盡心力做好副總統的工作，協助蔡總統捍衛台灣的民主、自由、法治、人權、與繁榮和平，希望各界勿隨謠言起舞，也希望謠言止於智者。

事實上，中研院廖院長就任3年以來，對中研院的發展進步有很大的貢獻，相信他一定可以帶領中研院更上層樓，成為全球頂尖的研究機構之一。（編輯：趙蔚蘭）1080717