掠奪性定價 歐盟重罰高通近85億元

（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）歐洲聯盟今天依據反壟斷法規，針對美國晶片大廠高通（Qualcomm）的「掠奪性定價」開罰2億4200萬歐元（約新台幣84億3200萬元）。這是高通近一年多來第二次遭歐盟重罰。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）發布聲明指出，調查顯示，高通「在2009年中至2011年中期間，透過掠奪性定價，濫用其（市場）優勢地位。」

根據聲明，歐盟所調查晶片「是讓行動裝置得以連接網路的關鍵元件」，而高通「以低於成本的價格銷售這些產品給主要客戶，意圖藉此排除競爭者」。

維斯塔哲可依職權對違規企業裁定總額相當於其全球營收10%以下罰金。高通的2億4200萬歐元罰金小於其去年營收的2%。

歐盟指出，高通為中國電信巨擘中興通訊（ZTE）和華為（Huawei）這兩家戰略型客戶供應晶片組時，意圖「排除當時的主要競爭對手Icera」。

去年1月，高通因花錢買通蘋果（Apple）、要求iPhone和iPad等產品獨家採用高通晶片，遭歐盟開罰，被迫支付9億9700萬歐元罰款。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080718