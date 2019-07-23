國安局私菸案 黃國昌：原本沒計畫那麼快收網

揭發國安局人員涉嫌藉總統出訪勤務走私大批菸品的時代力量立委黃國昌23日指出，這案子本來沒有要那麼快收網，還要看貨被載到哪裡去。中央社記者施宗暉攝 108年7月23日

（中央社記者陳俊華台北23日電）揭發國安局人員涉嫌藉總統出訪勤務走私大批菸品的時代力量立委黃國昌今天說，這案子本來沒有要那麼快收網，還要看貨被載到哪裡去，但最後在查哨口就抓人，提前收網，他也只能尊重調查局的偵辦。

黃國昌說，希望真的只是這幾個人涉案，如果範圍再擴大，「國家花這麼多資源栽培這些國安特勤垮一半，整個要打掉重練」。

總統蔡英文的「自由民主永續之旅」11日出發，但檢調單位接獲密報指稱，有國安人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境，檢調單位立即布線，掌握情資並追查。

黃國昌晚間接受華視新聞專訪時表示，這次涉入案件中的國安局人員，除了吳宗憲，還有一位叫張恒嘉，是跟吳宗憲同時間進入國安局，但張恒嘉到總統府侍衛室的時間比較早，蔡總統第2次出訪時，張恒嘉就有去，「也有買菸，而且數量不少」，「這不是初犯」。

黃國昌表示，具體數量他沒有掌握，但上次出訪張恒嘉就有買菸，「他不是第一次做，這次吳宗憲做，張恒嘉一定有參與」。

黃國昌說，那天開車去載菸的，是5台總統府侍衛室的車，名義上是要裝行李，但只有1台裝行李、4台車載菸，難道這些司機會不知道嗎，「明顯不是小規模行動」。

他指出，在總統專機回台以前，這些放在倉庫的貨會不會被移動，是他最大的恐懼；上星期五時有華航高層到那邊監督貨物要入櫃的過程，感覺很像東西要搬走，他就跟桃園機場公司說要去看滑行道的大坑洞，「忙了老半天最後確定貨還在一樓」，所以他才撤走。

黃國昌說，這案子本來沒有要那麼快收網，還要看貨被載到哪裡去，這件事很重要，但不知道為什麼改變計畫，在查哨口就抓人，後來提前收網，他也只能尊重調查局的偵辦。（編輯：楊玫寧）1080723