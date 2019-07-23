更多編輯台推薦新聞：
古怪強生接班首相 將率領英國脫歐
國際

古怪強生接班首相 將率領英國脫歐

太空人柯爾單季200K達陣 史上第2快僅次巨怪強生
運動

太空人柯爾單季200K達陣 史上第2快僅次巨怪強生

元朗襲擊事件遭控「警黑合作」 一次看懂
兩岸

元朗襲擊事件遭控「警黑合作」 一次看懂

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
港警家屬發公開信拒做人肉盾牌 對特首林鄭月娥提3大訴求
首頁 / 重點新聞

國安局私菸案 黃國昌：原本沒計畫那麼快收網

最新更新：2019/07/23 22:00
揭發國安局人員涉嫌藉總統出訪勤務走私大批菸品的時代力量立委黃國昌23日指出，這案子本來沒有要那麼快收網，還要看貨被載到哪裡去。中央社記者施宗暉攝 108年7月23日
揭發國安局人員涉嫌藉總統出訪勤務走私大批菸品的時代力量立委黃國昌23日指出，這案子本來沒有要那麼快收網，還要看貨被載到哪裡去。中央社記者施宗暉攝 108年7月23日

（中央社記者陳俊華台北23日電）揭發國安局人員涉嫌藉總統出訪勤務走私大批菸品的時代力量立委黃國昌今天說，這案子本來沒有要那麼快收網，還要看貨被載到哪裡去，但最後在查哨口就抓人，提前收網，他也只能尊重調查局的偵辦。

黃國昌說，希望真的只是這幾個人涉案，如果範圍再擴大，「國家花這麼多資源栽培這些國安特勤垮一半，整個要打掉重練」。

總統蔡英文的「自由民主永續之旅」11日出發，但檢調單位接獲密報指稱，有國安人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境，檢調單位立即布線，掌握情資並追查。

黃國昌晚間接受華視新聞專訪時表示，這次涉入案件中的國安局人員，除了吳宗憲，還有一位叫張恒嘉，是跟吳宗憲同時間進入國安局，但張恒嘉到總統府侍衛室的時間比較早，蔡總統第2次出訪時，張恒嘉就有去，「也有買菸，而且數量不少」，「這不是初犯」。

黃國昌表示，具體數量他沒有掌握，但上次出訪張恒嘉就有買菸，「他不是第一次做，這次吳宗憲做，張恒嘉一定有參與」。

黃國昌說，那天開車去載菸的，是5台總統府侍衛室的車，名義上是要裝行李，但只有1台裝行李、4台車載菸，難道這些司機會不知道嗎，「明顯不是小規模行動」。

他指出，在總統專機回台以前，這些放在倉庫的貨會不會被移動，是他最大的恐懼；上星期五時有華航高層到那邊監督貨物要入櫃的過程，感覺很像東西要搬走，他就跟桃園機場公司說要去看滑行道的大坑洞，「忙了老半天最後確定貨還在一樓」，所以他才撤走。

黃國昌說，這案子本來沒有要那麼快收網，還要看貨被載到哪裡去，這件事很重要，但不知道為什麼改變計畫，在查哨口就抓人，後來提前收網，他也只能尊重調查局的偵辦。（編輯：楊玫寧）1080723

延伸閱讀
涉走私菸品 國安人員吳宗憲張恒嘉羈押禁見國安體系長年積弊 蔡總統大動作危機處理關務署：追查涉案官員 沒要查過去總統專機
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報