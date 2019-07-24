東奧倒數一年公布獎牌設計 運動員讚色澤美

（中央社記者楊明珠東京24日專電）東京奧運暨帕運組織委員會今天在東京舉辦開幕倒數一年的慶祝活動，公開奧運獎牌設計。曾得過兩屆奧運獎牌的運動員說，沒看過色澤這麼美、這麼亮眼的獎牌。

東京奧運將在明年7月24日開幕，東奧組委會今天在東京車站附近的東京國際論壇館場舉辦報告會，說明籌備東奧的進度，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、東京奧運暨帕運委員會會長森喜朗、日本首相安倍晉三等人出席。

報告會後，東奧組委會舉辦東奧倒數一年的大型慶祝活動，巴赫、森喜朗、東京都知事小池百合子和多國的國家奧委會（NOC）代表出場。

2020年東京奧運獎牌設計於24日揭曉。圖左是東奧獎牌設計師西川純市，右是日本文化廳長官宮田亮平。中央社記者楊明珠東京攝 108年7月24日

大會上最受注目的是公開東奧獎牌設計。由曾在倫敦和里約奧運奪牌的女子舉重選手三宅宏實、奪過銅牌的女子足球選手澤穗希、里約奧運的輕艇激流銅牌得主羽根田卓也、目前為美國職業籃球聯盟（NBA）球員的日本東奧籃球國手渡邊雄太共4位運動員，以及日本文化廳長官宮田亮平、獎牌設計人西川純市一同揭開布幕，公布東奧獎牌。

東奧獎牌設計的重點是呈現光輝，象徵運動員的活力；從各種角度都能反射出光芒的設計，也象徵多樣性與和諧。獎牌上有圓圈和類似漩渦的立體紋路。

獎牌正面為希臘神話當中的勝利女神Nike和奧運的正式名稱，這是國際奧林匹克委員會的規定。獎牌背面有東京奧運徽章的圖樣。懸掛獎牌的彩帶有奧運基本的藍、紅色，還有日本傳統的市松圖紋設計。

東奧倒數一年的慶祝活動上最受注目的是公開2020奧運獎牌設計。曾得過兩屆奧運獎牌的日本運動員說，沒看過色澤這麼美、這麼亮眼的獎牌。中央社記者楊明珠東京攝 108年7月24日

三宅宏實表示：「我得過兩屆奧運獎牌，但眼前的（東京奧運）獎牌看起來色澤特別美、特別亮眼。」

與倫敦奧運和里約奧運相同，獎牌直徑都是85公釐，厚12.1公釐。金牌重量是556公克，銀牌550公克，銅牌450公克。東奧的金、銀牌是夏季奧運當中最重的。

東京奧運暨帕運共打造5000面獎牌，是從「都市礦山」的回收手機等小型廢棄電子產品中抽取金屬打造。3月底前已收集到金32公斤、銀3500公斤與銅2200公斤，順利達標。

東京奧運獎牌是利用所謂的「都市礦山」回收的手機等小型廢棄電子產品中抽出金屬打造，奧運及帕運共要打造5000面獎牌。中央社記者楊明珠東京攝 108年7月24日

東奧組委會表示，奧運獎牌約2500面，去年12月開始打造，預定明年5月前完成。

巴赫在報告會上表示，在距離奧運開幕一年的時間點上，沒看過像東京這樣籌備這麼快的都市。

報告會上有一段小插曲。當安倍晉三走進會場時，腳被絆到，差點趴到地上，幸好森喜朗拉他一把。一旁的巴赫後來在安倍耳旁說話。面對現場數百人，安倍笑著說：「剛才巴赫主席誇讚我說，『你起身的方式是運動員級的』。」全場一片笑聲。

東京曾在1964年主辦奧運，2020年東京奧運是第32屆奧運，有33項競賽，將於明年7月24日至8月9日之間舉行。帕運有22項競賽，將於明年8月25日至9月6日之間舉行。（編輯：馮昭）1080724