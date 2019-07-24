國安局私菸案 王國材要求華航25日對外說明

國安局私菸案，交通部次長王國材（左）24日前往華航園區了解華航處理過程，經過3小時聽取報告後，他晚間步出會議室表示，已要求華航25日下午5時前向外界統一說明。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年7月24日

（中央社記者邱俊欽桃園機場24日電）針對國安局私菸案，交通部次長王國材今晚表示，要求華航在明天下午5時前對外說明；目前華航現在資料庫只有2014年以後的，他則希望用各種方法，將以前的資料找出來。

國安人員利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境。調查局與海關組成聯合查緝小組，22日中午在總統專機落地前，發現有5輛接機貨車陸續裝載走私菸品，並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪。國安人員涉嫌走私高達196箱、共9800條菸品。

王國材下午5時前往華航園區瞭解華航處理過程，經過3小時聽取報告後，在晚間8時步出會議室。他在受訪時表示，下午與華航董事長謝世謙、幾名副總經理、空中用品部門等相關部門討論，並要求華航在明天下午5時前能釐清相關疑點，並且在記者會中向外界統一說明，目前最重要一點，就是華航現在所提供的資料是2014年開始有這樣的行為，他希望華航能提供更早的狀況，「因為真相大白，才是解決問題的最好方式」。

王國材說，華航指出在2013年電腦系統做一些更換，現在資料庫只有2014年以後的，但他則希望用各種方法，將以前的資料找出來，如果電腦找不到，看有沒有書面的資料，並且朝這個過程來做。

王國材說，過去對於專機有這樣處理方式，但從現在開始就要取消，華航也提出一些取消的想法，華航也說，以後不會有在飛機旁交貨的狀況，並依照規定進行。

王國材也說，有關報告過程中一些值得討論的說明的部分與細節，會留給明天記者會中，公開、透明對社會大眾做說明，並且同步回應。

王國材表示，他最想知道事件的原由，從什麼時候開始這樣，但是華航表示，有些數據不在，現在唯有一些老員工知道什麼時候開始有這樣的狀況，但是老員工所講的只是記憶，「數據不正確，一定要求證，求證後再說」。

他在會中也一直希望「不管過去如何，不管是什麼時候開始，都要徹底的檢討」。

記者問到相關懲處是否會在明天一併說明，王國材說，交通部長林佳龍一直希望「與其讓大家揣測來、揣測去，不如早點公布這個狀況」，因此華航明天應該會對今天開會所提出的疑問，在補齊資料後做出說明。至於未來事情結束後的懲處，會有更正式的報告。（編輯：李錫璋）1080724