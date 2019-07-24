總統：機密保護和國安都不應成為違法理由

（中央社記者顧荃台北24日電）總統府發言人丁允恭今天轉述，蔡總統認為機密保護跟國安不應成為迴避監督或違背法令的理由，不管是轉型正義的檔案解密或這次特勤人員大量購買免稅菸品的不當行為，依法行政是國家安全的必要條件。

丁允恭說，蔡總統期許素有治軍嚴謹風評的邱國正，能加強國安局的團隊紀律，確實提升團隊運作效能。

國安局人員涉及藉總統出訪勤務，走私高達9800條菸品，引起人事地震。國家安全局長彭勝竹22日請辭獲准，總統府今天下午召開記者會宣布，遺缺由行政院國軍退除役官兵輔導委員會主委邱國正接任。

丁允恭表示，特勤人員利用總統出訪超額購買免稅商品，蔡總統對此表達震撼、震驚與震怒的心情，責令徹底徹查整頓，也第一時間進行人事調整，展開行政調查與調整相關通關措施。

他說，總統今天任命邱國正為新任國安局長，希望能對此事進行徹查，同時對國安局進行整體的整飭跟整頓，期許未來國安局全面檢討現有各項制度，整頓人員管理，落實國安工作的各項要求。

丁允恭轉述，蔡總統認為，所有的制度與習慣，不是行之有年就代表合法，機密保護跟國安也不應成為迴避監督或違背法令的理由，不管是轉型正義的檔案解密或這次特勤人員大量購買免稅菸品的不當行為，總統的立場都非常清楚，依法行政是國家安全的必要條件，期許素有治軍嚴謹風評的邱國正，能加強國安局的團隊紀律，確實提升團隊運作效能。

丁允恭指出，邱國正的軍事資歷完整，包括作戰、動員、國際交流、退役輔導等各項歷練完備，更因為對台美軍事交流有所貢獻，獲選列入美國陸軍戰爭學院名人堂，創下中華民國軍官獲選入美國戰爭學院名人堂的首例。

他說，當代國家安全的挑戰是無硝煙的戰爭，除了日以繼夜、24小時全年無休的工作能量，真正的競爭力來自跨部會政府議題的整合能力。面對瞬息萬變的國際兩岸局勢，蔡總統期盼邱國正完整的軍事與行政歷練能協助國安團隊具體落實各項政策要求，因應未來挑戰。（編輯：謝佳珍）1080724