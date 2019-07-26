戴資穎爆冷落敗 日本羽球公開賽8強止步

世界球后戴資穎26日不敵世界排名14的加拿大女將李文珊，日本羽球公開賽女單8強止步。（圖取自facebook.com/164965326883996）

（中央社記者龍柏安台北26日電）世界球后戴資穎今天在日本羽球公開賽女單8強，以15比21、21比15、20比22不敵世界排名14的加拿大女將李文珊，終止對戰6連勝，且提前在8強止步。

總獎金75萬美元（約新台幣2350萬元）的日本羽球公開賽，屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列，也是僅次超級1000系列的次頂級賽事。

戴資穎過去和李文珊7度交手，戴資穎握有6勝對戰優勢，且自2014年3月全英公開賽首度交手落敗後，接下來碰頭沒再輸過，兩人最近一次碰頭也是3月全英公開賽，當時戴資穎以直落二輕鬆擊敗對手。

這回兩人日本碰頭，戴資穎開局失誤太多，幾乎一路落後，不過在比賽中段，兩人打成12比12平，接下來戴資穎連丟4，首局也先以15比21棄守。

次局戴資穎回穩，在8比8平手之際，她連拿3分取得超前，此後就沒再讓對手逼近，並在17比15領先時，一口氣再連拿5分甩開對手追擊，以21比15扳回一城。

最終決勝局，戴資穎開賽就連拿4分，李文珊則展開反撲，雙方形成拉鋸互咬，也互有領先，在比賽尾盤，戴資穎浪費了一次賽末點，也成了勝負的分水嶺，李文珊在絕境中逆勢連拿3分，戴資穎以20比22惜敗，丟掉晉級門票。（編輯：張芷瑄）1080726