山口茜擊敗辛度 將擠下戴資穎當世界球后

日本名將山口茜（圖）26日在2019日本羽球公開賽擊敗印度名將辛度，提前宣告擠下戴資穎，將成為世界球后。（圖取自twitter.com/akane_gucchi66）

（中央社記者龍柏安台北26日電）世界排名第2的日本名將山口茜，今天在2019日本羽球公開賽女單8強，以21比18、21比15擊敗印度名將辛度，挺進4強，也提前宣告擠下戴資穎，將成為世界球后。

戴資穎今天在日本公開賽8強，歷經3局苦戰不敵加拿大華裔女將李文珊，不僅終止對戰6連勝，也受阻於4強門外，不但沒有任何積分進帳，同時也給了山口茜篡位的機會。

本週最新公布的世界排名，戴資穎以總積分9萬2625分，坐穩世界球后寶座達137週，不過僅領先排名第2的山口茜495分。

山口茜在日本公開賽擊敗辛度（Pusarla Venkata Sindhu）打進4強後，下週新的世界積分至少可進帳700分，也提前確定將超越戴資穎，再次躍居世界第一。

這並不是戴資穎首次讓出球后寶座，她自2016年12月1日首度登上球后以來，去年4月因世界羽球聯盟（BWF）賽程調整，短暫讓出球后寶座2週，隨著她在亞洲羽球錦標賽成功衛冕冠軍，才重新奪回球后寶座。

去年4月19日，山口茜就是因受惠BWF賽程改變，短暫攀上世界第一，下週則是她生涯第2度登上世界第一。（編輯：張雅淨）1080726