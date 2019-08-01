金管會再度開罰 3天內9家銀行挨罰5300萬

（中央社記者劉姵呈台北1日電）金管會7月30日因銀行理專挪用客戶資金重罰7家銀行後，今天又再度因防制洗錢作業缺失開罰2家銀行，合計短短3天內，有9家銀行共計遭罰新台幣5300萬元。

金融監督管理委員會銀行局今天公布，台北富邦銀行與第一銀行因辦理防制洗錢作業涉缺失，分別核處新台幣600萬元、200萬元罰鍰及糾正。連同7月30日因行員挪用客戶資金被開罰的7家銀行（華南銀行、聯邦銀行、台新銀行、匯豐（台灣）銀行、新光銀行、中信銀及國泰世華銀行）4500萬元，3天內就有9家銀行被罰5300萬元。

銀行局副局長莊琇媛指出，北富銀辦理防制洗錢作業所涉缺失，沒有落實KYC（Know Your Customer）了解客戶及做好風險評估，違反洗錢防制法第7條、銀行法第45條之1第1項規定及有礙健全經營，依銀行法第129條第7款及同法第61條之1第1項規定，核處600萬元罰鍰及糾正。

莊琇媛進一步表示，「國際金融業務分行管理辦法」修正後，有要求銀行要了解客戶開戶原因及納入客戶風險評估，但北富銀卻接受26個客戶開戶，其中有17個帳戶用同一地址、有9個帳戶是同一負責人不同公司名密集開戶，因為是在法規生效前發生，因此最後只罰北富銀600萬。

至於一銀部分，主要是因為委由保全公司至客戶處收受現金款項，以保全名義現金匯款逾50萬元，改變了交易的事實，且未由行員確認客戶身份及申報法務部調查局，核與洗錢防制法第9條第3項授權訂定金融機構防制洗錢辦法第13條規定不符，依銀行法第129條第7款規定，核處200萬元罰鍰。

莊琇媛說，因檢查時發現銀行內部有內控的問題，因此最後是依照銀行法的內控內稽來和處罰鍰，不是用洗防法。（編輯：林淑媛）1080801