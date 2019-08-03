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韓國瑜啟動下鄉日 郭台銘密會王金平

最新更新：2019/08/03 16:07
前鴻海董事長郭台銘（右）3日上午會見堅持參選到底的前立法院長王金平。圖為郭王兩人7月5日在王金平位於高雄路竹的老家會面。（中央社檔案照片）
前鴻海董事長郭台銘（右）3日上午會見堅持參選到底的前立法院長王金平。圖為郭王兩人7月5日在王金平位於高雄路竹的老家會面。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北2日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天啟動下鄉之旅，而動向備受關注的前鴻海董事長郭台銘則在上午會見堅持參選到底的前立法院長王金平，至於談什麼，近王人士並未透露細節，僅表示是就現況交換意見。

至於未來兩人是否可能合作，近王人士沒有具體回應，但打趣說：「就算要結婚也要先準備好房子，決定一下宴客名單吧」。

郭台銘在總統初選敗給韓國瑜後出國沉澱，一返國後台北市長柯文哲組黨訊息隨即曝光，引發郭柯合作揣測；而王金平昨天表態不當韓國瑜副手，會參選到底，今天上午和素來互動良好的郭台銘見面，格外引發關注。

據了解，王金平和郭台銘上午10時會面，近王人士指出，郭王沒有心結，且相互尊重，彼此有默契，見面只是就現況互相交換想法。

韓國瑜今天啟動下鄉行程，首站到桃園，他受訪時說，藍軍團結都不見得能勝利，如果藍軍分裂，「相信選戰的後果大家都很擔心」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨團非常在乎郭、王的動向，需要加速整合，盡一切辦法把他們留在國民黨裡面。（編輯：林孟汝）1080803

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