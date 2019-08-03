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郭王若合作 韓國瑜：選戰後果令人擔心

最新更新：2019/08/03 12:30

（中央社記者邱俊欽桃園3日電）中國國民黨提名總統參選人韓國瑜今天被問到「若郭台銘與王金平合作參選，是否會衝擊選情」時表示，藍軍團結都不見得能勝利，如果藍軍分裂，「相信選戰的後果大家都很擔心」。

韓國瑜一整天在桃園進行參香活動，上午從龜山壽山巖觀音寺，展開9座宮廟的參香行程，晚間將在中壢區興仁公園與支持者舉行「相見歡」的行程。

韓國瑜出現在觀音寺時受到大批支持者熱烈歡迎，支持者頂著艷陽高喊「韓國瑜凍蒜，韓總統好」，氣氛相當熱烈。

韓國瑜在接受媒體記者聯訪時表示，因為國民黨黨內初選時沒有來桃園，因此今天特別趕來，希望當面向桃園鄉親懇託，這是非常有意義的。

記者問到，前鴻海董事長郭台銘與前立法院長王金平傳出將見面的看法。韓國瑜回答，可以透過王、郭過去的一些談話，他們都非常憂慮台灣的前途。兩人都是見識過大風大浪，人生經驗非常豐富，他們也都再三強調藍軍團結的重要性，因此對他們的見面「是樂觀其成的」，也希望未來大家一定要團結。

有記者問到，若郭、王合作投入大選，是否會衝擊藍情選情，韓國瑜表示，郭、王已經表達多次「國民黨大團結、藍軍大團結、台灣大團結」，因為他們兩人也都對2020年大選感到憂慮，也攸關2300萬人的未來，相信從他們幾次講話，可以瞭解到「憂慮是存在的」；「當團結都不見得能勝利，那如果藍軍分裂的話，相信選戰的後果，大家都很擔心」。

另外，由於今天參香的壽山巖緊鄰新北市，韓國瑜也談到與前新北市長朱立倫一定會攜手合作的，不管是用什麼方式合作，因為大家對國家、土地、未來都有同樣的關切與憂慮，所以一定會攜手合作。

他也說，今天選擇到桃園，與桃園市長鄭文燦沒有特別關係；他到桃園來拜託鄉親與支持國民黨籍立委參選人，綠營的挑撥與抹黑都是非常正常的。（編輯：陳清芳）1080803

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