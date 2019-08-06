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罕見聯合公開信 聯準會前主席籲政治別干預

最新更新：2019/08/06 15:06
美國聯邦準備理事會4位前主席葉倫（左起）、葛林斯潘、柏南奇、伏克爾罕見發布聯合公開聲明，呼籲讓聯準會維持獨立運作。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）
美國聯邦準備理事會4位前主席葉倫（左起）、葛林斯潘、柏南奇、伏克爾罕見發布聯合公開聲明，呼籲讓聯準會維持獨立運作。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）4位前主席今天罕見發布聯合公開聲明，呼籲讓聯準會維持獨立運作，無須擔心政治報復。

聯準會去年4度升息讓美國總統川普抱怨連連，他說聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的貨幣政策抑制了經濟成長，甚至公開表示可能開除鮑爾或將他降職。

聯準會傳統上被視為獨立機構，過去從未看過美國總統公開施壓。

柏南奇（Ben Bernanke，任期：2006年2月1日至2014年2月3日）、伏克爾（Paul Volcker，任期：1979年8月7日至1987年8月10日）、葛林斯潘（Alan Greenspan，任期：1987年8月11日至2006年1月31日）與葉倫（Janet Yellen，任期：2014年2月3日至2018年2月3日）4位前主席在「華爾街日報」（Wall Street Journal）發表公開信指出：「身為聯準會前主席，我們一致認為聯準會與其主席須可獨立行動，得以用最符合經濟利益、無懼短期政治壓力的方式行事，尤其是無須擔心會因政治因素而被威脅會遭拔職或降職。」

「至關重要的是，聯準會能保有基於國家最佳利益做決策的能力，而不是以符合一小群政治人物的利益為出發點。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1080806

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