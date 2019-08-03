美中貿易戰火又起 學者：增加聯準會降息壓力

學者認為美國總統川普（圖）再掀貿易戰火，除了有搶救農業州選情的考量，也不排除藉此壓聯準會延續降息步調。（圖取自facebook.com/DonaldTrump）

（中央社記者潘姿羽台北3日電）美國總統川普再掀貿易戰火，台經院景氣預測中心主任孫明德認為，除了有搶救農業州選情的考量，也不排除藉此施壓，迫使聯準會延續降息步調；富邦金控首席經濟學家羅瑋則說，即便降息，美元料將續呈強勢格局。

國際情勢峰迴路轉，美國聯邦準備理事會（Fed）才剛宣布逾10年來首次降息，然而聯準會主席鮑爾態度偏鷹，強調不是長期降息循環的開始，市場出現失望性賣壓，美國股市應聲收低，亞洲股市大多跟進收黑。

緊接著，川普再次拋出震撼彈，宣布將對中國剩餘3000億美元商品加徵10%關稅，對金融市場造成相當大的衝擊。

孫明德分析，最後這波3000億美元的商品可能傷害蘋果等資訊廠商，但美國總統大選在即，川普必須爭取農業州選民認同，因而選擇「犧牲蘋果換大豆」。

另一方面，孫明德指出，川普一直希望聯準會降息，因為有助於活絡金融市場、拉抬美股表現，而他顯然對聯準會「鷹式降息」不甚滿意，這次美國宣布對中國剩餘3000億美元商品加徵關稅，背後因素之一，或許是希望藉此施加壓力，迫使聯準會延續降息步調。

富邦金控首席經濟學家羅瑋也說，從鮑爾7月底的發言來看，市場解讀聯準會是預防性降息，9月可能不會再降，如今美中貿易戰愈演愈烈，市場普遍認為，9月再次降息的可能性很高。

孫明德分析，美國景氣擴張已處末升段，歐洲、日本、中國等經濟表現也都不好，如今貿易戰升溫，關稅一旦課下去，美股勢必受到衝擊，美國品牌也會受到影響，可謂傷人自傷；屆時美國經濟下滑，聯準會降息的壓力跟著增加。

若美國聯準會真的再次降息，羅瑋認為，美元仍會維持強勢格局，一是美國經濟情勢比其他國家來的好，如今歐元偏弱，也有利美元走強；第二，國際局勢紛亂，資金紛紛從新興市場撤離，轉往其他具保值、避險效益的地方，因此美元、日圓都會相對穩固。

進一步觀察亞幣表現，羅瑋分析，接下來亞幣普遍走弱，不過不同國家會有些許差異；台灣受惠轉單效應及台商資金回流，經濟持穩，新台幣表現會比韓元好；韓國面臨內憂外患，受到日韓貿易戰打擊，又面臨與中國產業競爭的壓力，匯率波動應較顯著。

至於人民幣，美國宣布將對中國剩餘3000億美元商品加徵關稅後，人民幣重貶直逼7元，羅瑋表示，後續得先關注中國採取怎樣的反制措施，不過華為禁令的期限將至，若美國沒有放寬的舉動，將加劇市場的悲觀情緒，屆時人民幣破7也是有可能。（編輯：黃國倫）1080803