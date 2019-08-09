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洪秀柱：不可能陣前換將 若換韓國民黨可打包了

最新更新：2019/08/09 13:36
前國民黨主席洪秀柱（圖）表示，若還要像當年「換柱」一樣「換韓（韓國瑜）」，國民黨可以打包了。（中央社檔案照片）
前國民黨主席洪秀柱（圖）表示，若還要像當年「換柱」一樣「換韓（韓國瑜）」，國民黨可以打包了。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北9日電）外傳若國民黨總統參選人韓國瑜的聲勢持續走下坡，將重演換柱事件。前國民黨主席洪秀柱今天表示，陣前換將絕對不可能，若還要像當年「換柱」一樣「換韓」，國民黨可以打包了。

洪秀柱將投入國民黨艱困選區、台南市第6選區的立委選戰，她今天接受媒體聯訪時被問到當年的換柱事件時表示，「你們不出來、我出來」，一路在換柱聲中選舉，最後也真的被換掉了，有遺憾但沒有怨恨，這本不是她的人生規劃。

近日有傳言指出，若韓國瑜的聲勢持續走下坡，將重演換柱事件，洪秀柱說：「不可能，若還要像當年換柱一樣換韓，國民黨就可以打包、將會崩盤了。」

洪秀柱同時強調，上一次換柱後也沒有很好的成績，有了上一次的教訓，「陣前換將不可能」。

此外，針對鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平動向不明，洪秀柱說，她對於國民黨目前的態勢、氛圍很憂慮，一定要趕快整合。

洪秀柱在2015年原是國民黨提名的總統參選人，但國民黨後來決定廢止洪秀柱提名，改徵召時任黨主席的朱立倫參選總統，引發「換柱」風波。（編輯：林淑媛）1080809

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