參選台南立委 洪秀柱：不分區留給有戰力年輕人

（中央社記者余祥台北9日電）前國民黨主席洪秀柱已將戶籍遷至台南，準備投入立委選舉對戰民進黨立委王定宇。洪秀柱今天說，這是條不好走的路，但國民黨不能不會打硬仗，她呼籲黨內大老多投入艱困選區選舉，不分區留給有戰力的年輕人。

洪秀柱辦公室昨天證實，洪秀柱已將戶籍遷至台南，準備投入台南市第6選區立委選舉。洪秀柱隨後在臉書發文說，既然已準備好投入艱困的戰場，她不會有任何的怨言、也不會有任何懸念，不管黨要不要她，「秀柱永遠都不會放棄黨。這是4年前的承諾，至今此心仍不變，日月皆可為鑑」。

洪秀柱此舉被外界形容為「現代花木蘭」。她今天接受媒體聯訪說，臉書貼文只是抒發心境、有所感而已，沒有那麼偉大。

洪秀柱說，之所以願意投入選戰，主要是前立委陳杰來看她，建議資深的黨內政治人物應跳下來選舉，她沒有一下子答應，但這話的確給了她一點刺激。

洪秀柱說，她知道這不是一條好走的路，南部是國民黨的艱困選區，有一句玩笑話說，南部水裡撈起來的魚都是綠的，要挑戰的確很艱苦，但國民黨不能不會打硬仗，這次的動作是想讓大家知道，她這把老骨頭還願意開疆闢土，也願為未來開一條路。

洪秀柱呼籲，黨內資深、有經驗的政治人物，應多投入艱困選區，作為年輕人的示範；多數不分區立委席次則應讓給有戰力、有論述能力的年輕人，也許一時之間要年輕人參選區域立委不容易，但若能讓他們擔任不分區，到立法院歷練、學習打仗，4年後可能就能投入區域立委選舉。

至於是否希望黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫等人也出戰艱困選區，洪秀柱說，不會特別點名，她透露，日前曾建議國民黨中央委員連勝文到台南參選立委，「不怕輸，將來就會贏」，不過，每個人都有自己的考量。

由於台南市黨部在台南第6選區已尋覓到適合的人選，洪秀柱說，就看黨要徵召誰，也不需要特別協調，黨中央認為誰比較合適就由誰出戰，若因為她的投入，刺激更好的人才參選，她也樂觀其成。（編輯：李信寬）1080809