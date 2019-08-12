總統府全球首創邀國際觀光客入住 陸客也可申請[影]

影片來源：中華文化總會 YouTube頻道

（中央社記者顧荃台北12日電）總統府舉辦「來去總統府住一晚」活動，全球首創開放國際觀光客免費入住百年古蹟總統府，即日起受理報名至8月底，只要年滿20歲、持有非中華民國護照的旅客即可申請，包括陸客。

總統府與文化總會、觀光局等單位上午舉行「來去總統府住一晚」報名啟動記者會，宣布活動官網正式上線，並自即日起受理國際旅客報名至8月底。

總統府發言人張惇涵表示，總統府建築1919年落成，今年適逢落成第100年，全球首創總統府免費住一晚活動。許多國際旅客來台的第一印象，可能是小籠包、珍珠奶茶、台北101、便利商店等，相信這個活動可以讓國際旅客對台灣有全新的第一印象，那就是民主、自由、開放，因為全世界唯一一個開放總統府住一晚體驗的國家，就是中華民國台灣。

張惇涵說明，第一階段規劃錄取10組旅客，每組最多2人，住宿空間位於總統府園區的力行樓備勤室，約14坪的小套房，能一眼看到百年的總統府主建築，且將有專門的管家為旅客服務。因配合總統府維安需求，旅客入住不能攜帶危險物品，也有門禁管制，須於晚間10時前入住、隔天凌晨5時後才可出門，並備有早餐、參訪升旗與總統府導覽等行程。

至於可申請入住的國際旅客是否包含陸客，張惇涵說，這次活動是希望透過免費的體驗行銷台灣，持有非中華民國護照的旅客都可申請入住，歡迎所有想要認識台灣美好、體驗台灣魅力的國外旅客。

文化總會副秘書長李厚慶表示，官網受理報名申請入住，有意參加的旅客，除了要填寫基本資料，還要回答3個問題，包括為什麼想來台灣、台灣吸引你的地方，以及為什麼要讓評審選你；並上傳60到90秒的個人介紹影片，風格不拘。

根據「來去總統府住一晚」活動官方網站，年齡滿20歲且持有非中華民國護照者可申請入住，申請時需上傳自我介紹短片、完整旅遊企劃書，以及提供個人公開的社群網站連結。預計9月20日公布第一梯次錄取名單，10月起可體驗入住總統府。

活動評審由文化評論者詹偉雄、行腳作家吳鳳和旅遊部落客許傑擔任。詹偉雄說，他評選時會注重申請者運用身體力量的多寡與深度，是否能淋漓盡致感受到人文意念；吳鳳與許傑則表示，評審時將著重在影響力，因為活動是要把台灣介紹給更多外國人，希望是上傳1支影片能有超過50萬人觀看、甚至是破百萬點閱的網紅。（編輯：趙蔚蘭）1080812