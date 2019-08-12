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傳香港16日大擠兌 顧立雄：台灣子行非首要目標

最新更新：2019/08/12 18:36
針對香港民眾在網路上發起16日銀行擠兌拋售中港資產行動，金融監督管理委員會主委顧立雄表示，台灣的銀行在香港主要業務不是以消金為主，不會是首要目標。（中央社檔案照片）
針對香港民眾在網路上發起16日銀行擠兌拋售中港資產行動，金融監督管理委員會主委顧立雄表示，台灣的銀行在香港主要業務不是以消金為主，不會是首要目標。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈台北12日電）香港「反送中」示威持續延燒，有香港民眾在網路上疑似將在8月16日發動銀行大擠兌；金管會主委顧立雄今天表示，台灣的銀行在當地不是以消金為主，不會是首要目標。

針對香港民眾在網路上發起8月16日銀行擠兌拋售中港資產行動，金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席活動時表示，香港是金融中心，全球主要國家銀行業都在此有設點，台灣銀行在香港曝險僅兆元，其實相較其他國家低，而且台灣的銀行在香港主要業務不是以消金為主，台灣銀行不會是首要目標。

顧立雄強調，不是只有台灣銀行，其實全球金融業都會關注，他認為台灣的銀行不會是唯一受衝擊的。

顧立雄指出，罷工在社會上已經是常態，雖然香港已回歸中國，但還是在承諾50年不變下運作，目前罷工並未影響既有金融市場運作，要關注的是有無影響金融市場穩定，但目前尚未發生。

根據金管會統計，截至6月底止，台灣金融業在香港總曝險金額為新台幣1兆282億元；外界關心台灣金融業在香港子行營運狀況，顧立雄活動前也表示，目前相關據點回報都未受到任何影響，金管會已持續關注曝險情況，若有受到任何影響，金融業會及時通報，目前為止都沒有收到任何通報。（編輯：楊凱翔）1080812

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