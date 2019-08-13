頂新正義豬油案 二審團訟判19人獲賠9.5萬元

頂新正義豬油案，消基會提團體訴訟，一審判正義公司與時任總經理何育仁須賠新台幣40萬5000元，經上訴，其中233人和解撤告後，二審13日判19名消費者獲賠9萬5000元。可上訴。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡台北13日電）頂新正義豬油案，消基會提團體訴訟，一審判正義公司與時任總經理何育仁須賠新台幣40萬5000元，經上訴，其中233人和解撤告後，二審今天判19名消費者獲賠9萬5000元。可上訴。

消費者文教基金會受託代理884名消費者，在民國104年4月提起團體訴訟，對頂新牛油、頂新正義豬油、強冠、北海及相關下游廠商等共51家業者，求償懲罰性賠償金與精神損害賠償金共新台幣1億800多萬元。一審台北地方法院分為多案進行審理。

其中頂新正義豬油案部分，一審民國106年8月判正義公司、何育仁連帶賠償40萬5000元。消基會及正義公司等均不服提起上訴，由二審台灣高等法院審理。

二審今天宣判指出，本件團訟共257名消費者求償，其中233人已與正義公司等達成和解撤告，因此僅就24名消費者求償部分審理，其中5人舉證不足為求償無理由，另19人求償有理。

二審認定，正義公司、何育仁負連帶賠償責任，19人部分，每人獲賠2500元為適當，再加上一倍懲罰性賠償金，因此每人可獲賠5000元，總計為9萬5000元。全案還可上訴。（編輯：方沛清）1080813