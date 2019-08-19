美國經濟衰退何時報到 專家：明後年

最新出爐的調查19日顯示，多數經濟學家預測美國經濟將在2020年或2021年步入衰退。圖為美國紐約證交所。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）最新出爐的調查今天顯示，多數經濟學家預測美國經濟將在明年或後年步入衰退。美國聯邦準備理事會（Fed）調整貨幣政策後，經濟學家把預估經濟衰退的時間往後延。

法新社報導，美國全國企業經濟協會（National Association for Business Economics，NABE）最新調查顯示，226位受訪的經濟學家中，只有2%預測美國經濟今年進入衰退，低於今年2月調查的10%。

聯準會已釋出強力訊號暗示，在經濟前景面臨美中貿易戰等陰影下，去年的升息做法將有所改變。

NABE會長，同時也是安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）首席經濟學家韓特（Constance Hunter）說：「受訪經濟學家認為貨幣政策轉變將帶動經濟持續擴張。」

然而韓特在報告摘要中表示，對於經濟會在2020年或2021年走下坡，受訪經濟學家看法分歧。38%受訪者預估明年經濟衰退，34%則預估經濟後年才會出現衰退。

調查顯示，46%預估聯準會今年至少再降息一次；約1/3受訪者預測利率將維持在現有水準。

美聯社報導，金融市場上週在美國經濟衰退可能性拖累下重挫，增添現有貿易緊張的疑慮，英國和德國也紛紛傳出成長萎縮的消息。

NABE調查中，經濟學家對於川普發動的貿易戰能以協議收場感到懷疑，但64%受訪者表示，可能達成「表面上的協議」；近1/4受訪者則認為美中最後不會達成協議。

NABE這項調查在7月14日和8月1日期間進行，正值美國總統川普對聯準會接連開砲要求降息之際。聯準會7月31日調降基準利率。川普8月2日宣布對中國其餘3000億美元未被施加關稅的輸美商品，加徵10%懲罰性關稅。但這項新加徵關稅措施分兩階段實施，第一階段於9月1日生效，第二階段於12月15日生效。

面對川普一再抨擊聯準會，NABE調查中顯示，經濟學家關切後續衝擊。55%受訪者認為川普開砲雖無法左右聯準會的決策，但會破壞公眾對聯準會的信任感。

超過1/4受訪者認為，川普的砲轟會「造成聯準會政策轉向溫和，危殆它的獨立超脫地位」。（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1080819