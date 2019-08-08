避險買盤湧現 金價衝破1500美元創6年來新高

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）美中貿易與貨幣戰升溫，多國央行宣布降息，經濟前景烏雲密布，令市場人心浮動。美股大幅震盪之際，資金擁向公債等避險標的，國際金價衝破1500美元大關，創6年來新高。

美股今天跳空開低，道瓊工業指數早盤一度重挫589點，午盤逐步收復失土，終場小跌22.45點，跌幅0.09%，收在26007.07點。標普500指數翻揚2.21點，漲幅0.08%，收在2883.98點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲29.56點，漲幅0.38%，收在7862.83點。

美國總統川普上週揚言，9月1日起對約3000億美元中國輸美貨品加徵10%關稅，貿易戰烽火再起，導致美股一蹶不振。北京本週以暫停增購美國農產品、放任人民幣重貶還擊，市場憂慮加深。道瓊指數5日崩跌767點，創今年最糟表現，6日在低接買盤支撐下勁揚311點，盤勢極不穩定。

隨著印度、紐西蘭與泰國央行先後宣布降息，投資人對經濟前景看法趨於悲觀，紛紛搶進與股票相比較為穩當的政府債券，使公債價格上漲、殖利率降低，黃金也展現「亂世英雄」本色，獲不少投資人青睞。

美國10年期公債殖利率再創今年新低，盤中一度從昨天的1.74%跌破1.6%關卡，終場回升到1.675%，反映投資人更加篤定聯邦準備理事會（Fed）繼上週降息，9月將再次調降基準利率。

紐約商品交易所（COMEX）12月交割黃金期貨價格盤中一度勁揚2.6%，衝上2013年以來最高水準，終場上漲2.4%，每盎司報1519.6美元，連續第4個交易日收漲，年初以來漲幅約19%。

黃金一向是全球經濟與政局不穩時受益的資產類別。過去幾年隨著經濟復甦、資金投向水漲船高的股市，黃金投資魅力相形失色，但在美國威脅對中國加徵新一輪關稅、人民幣持續走貶，兩國貿易戰恐蔓延成貨幣戰的局面下，黃金與日圓、瑞士法郎等避險標的近期走勢看俏。

高盛集團（Goldman Sachs）以經濟成長憂慮升溫為由，預測國際金價未來6個月將衝上每盎司1600美元價位。

另一方面，全球經濟與需求前景轉差，原油供過於求，導致國際油價近期「跌跌不休」，與金價形成鮮明對比。紐約商品交易所（NYMEX）9月交割西德州中級原油（WTI）期貨價格今天重挫4.7%，跌到每桶51.09美元，創1月14日以來新低。（編輯：陳永昌）1080808