控藍委曾銘宗加重誹謗 府幕僚游尚儒等正式提告

（中央社記者溫貴香台北22日電）遭國民黨立法院黨團指癮君子名單的總統府秘書長辦公室主任游尚儒等人，今天委託律師正式向散布不實訊息的國民黨立委曾銘宗提出加重誹謗罪的告訴，向台北地檢署完成遞狀。

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，說明接獲自稱總統府員工提供的檢舉信，促請私菸案調查勿枉勿縱。

曾銘宗在記者會上說，檢舉者提供的內容中，也附有一些總統府高官抽菸的名單及平常抽菸的地點，包括點名總統府編審蔡立民、總統府秘書長辦公室主任游尚儒、總統府秘書長辦公室參議謝博任、總統府副秘書長劉建忻、總統府發言人黃重諺和丁允恭。

總統府晚間表示，為捍衛相關人員清譽與應有權益，下午由游尚儒代表，委任律師黃帝穎正式向散布不實訊息的國民黨立委曾銘宗提出加重誹謗罪的告訴，並於台北地檢署完成遞狀。

總統府指出，儘管日前已多次陳明總統府內、國安會並無政務、機要人員涉入該案，並由政風單位完成行政調查，全力配合司法偵辦，然而曾銘宗身為國會政黨黨團幹部，卻為了政治鬥爭，假借爆料之名，公開散布不實資訊，惡意抹黑總統府相關幕僚涉入私菸案。

總統府表示，總統府幕僚決定由游尚儒代表正式提出告訴，後續並不排除視案情發展追加被告。

中國國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，總統府所涉私菸案所引發的相關問題是可受公評的事情，立法委員基於職責監督行政機關，根據總統府內部檢舉資料，依法監督提出質疑，對於總統府幕僚提告一事，他表示，樂意到法院把相關證據攤開接受社會公評與檢驗。（編輯：林興盟）1080822