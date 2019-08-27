8月消費信心指數走跌 就業機會下探逾8年半新低

中央大學台經中心27日發布8月消費者信心指數降至79.74點，其中子指標就業機會更下探2011年1月以來的低點。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心今天發布8月消費者信心指數（CCI）降至79.74點，其中子指標就業機會更下探2011年1月以來的低點；學者指出，製造業景氣走緩及無薪假人數增加，都影響消費者信心。

8月CCI為79.74點，與上月相較，下降1.74點，而且物價水準、家庭經濟狀況、投資股市時機、購買耐久財、國內經濟景氣、就業機會等6項子指標全數下降；此外，子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」，從絕對水準來看，6項子指標偏向皆悲觀。

值得注意的是，「未來半年國內就業機會」調查結果為94.0點，與上個月調查結果相比，下降3.6點，不只是8月下降最多的子指標，分數更下探逾8年半的低點。

台經中心執行長吳大任分析，就業機會指標過去7、8年來，指標多在100點以上，屬於「偏向樂觀」，然而今年7月跌破100點，轉為「偏向悲觀」，8月又續探新低，推測除了畢業季的季節性因素，製造業景氣走緩，勞動市場需求下降，加上日前勞動部公布最新一期無薪假人數，衝上今年新高，這些都會衝擊消費者的就業信心。

8月CCI的6項子指標全數走跌，其中下降幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果為86.25點，較上月下降0.65點；降幅第二的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，8月調查結果為90.35點，較上月減少0.8點。

吳大任表示，台灣當前經濟情勢「外冷內溫」，出口不佳，但零售表現不錯，而且台商回流挹注內需，這些都有助於支撐消費者信心，也讓國內經濟、家庭經濟等指標維持在高檔。

不過吳大任提醒，中國限縮陸客自由行，近期已經傳出陸客為主的旅行社開始調整規模，未來如果進一步衝擊住宿餐飲產業，內需可能開始鬆動，經濟成長也會受到影響。

另外，在「目前健康狀況」指標，8月調查結果為129點，較上月上升3.3點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀。「預期健康狀況」指標為109.6點，上升4.7點，同樣呈現樂觀。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為8月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2779位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1080827