天龍國當之無愧 台北市家庭年消費破百萬

（中央社記者潘姿羽台北24日電）台北市常被戲稱為「天龍國」，主計總處調查顯示，去年北市平均每戶家庭消費支出高達新台幣108.2萬元，是全台唯一「百萬俱樂部」，高人一等；新竹的家庭則望子成龍，教育花費不手軟。

主計總處近期發布2018年家庭收支調查，家庭平均每戶人數為3.05人，家庭平均每戶消費支出為81.1萬元，與2017年相當；平均每戶儲蓄則為22.5萬元，較上年增加8.5%。

進一步觀察六都的家庭消費支出，台北市無愧天龍國名號，消費支出高得驚人；據主計總處調查，台北市家庭去年平均每戶消費支出達108.2萬元，不僅是全台唯一的百萬俱樂部成員，消費支出更足足是台東縣的2倍有餘。

台北市家庭平均年消費金額相當驚人，錢到底花去哪？主計總處調查顯示，台北市因為地段寸土寸金，使得家庭在「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料」的支出難以瘦身，特別是「房地租及水費」支出高達29萬元，相較之下，新北市、桃園市、台中市落在18至20萬元間，台南、高雄則更便宜。

主計總處調查，台北市家庭2018年平均每戶消費支出達新台幣108.2萬元，不僅是全台唯一的百萬俱樂部成員，消費支出更足足是台東縣的2倍有餘。中央社製表 108年8月24日

住的花費省不了，教育的花費則是不能省，尤其收入較高的家庭，對於教育支出更是不手軟，期待孩子的成就能夠超越自己。

從調查可以發現，台北市固然在教育的花費名列前茅，平均年花3萬7397元，但新竹父母望子成龍心態最為殷切，新竹縣支出達3萬7846元，新竹市也有3萬6084元。

主計總處官員表示，教育不只包含小孩的學雜費、補習費，成人若基於職涯需求再進修，也會列入此類，因此教育費用高低與家庭成員的組成、職業類型有關聯，不過若家庭所得較高，自然較有餘裕在教育上花更多心力。

此外，台北市家庭也十分注重「精神糧食」，去年在「休閒與文化」花了8.8萬元，把五都甩在後頭，也遠超過全國平均值4.7萬元；其中台北市在跟團的套裝旅遊花費最多，達5.5萬元。

有趣的是，台北市因物價較高、消費能力也強，大多數項目的消費支出為各縣市之冠，但吃的部分，就沒有明顯的地域之分；主計總處調查指出，全體家庭平均每戶花在「餐廳及旅館」的年消費近10萬元，而六都當中，台北市、桃園市、台中市、高雄市在此項目消費都達11萬元，又以高雄市11萬9696元最高。

不過，主計總處官員提醒，家庭的消費型態固然可以反映出社會環境的變化、消費習慣改變等，但也與戶內人口數、年齡分布有關，觀察數據時應一併納入考量。

依主計總處最新調查，去年台灣平均每戶可支配所得為103.6萬元，年增1萬7363元或1.7%，但每戶消費支出平均81萬1359元，不增反減，年減311元或0.04%，為近6年來首度呈現負成長。

分析六都家庭消費支出，以台北市每戶家庭消費支出108萬2626元為最高，桃園市每戶消費支出90萬1666元居次，第3名是台中市的86萬5525元。（編輯：林孟汝）1080824