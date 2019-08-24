高齡社會醫療保健支出創新高 每戶年花近13萬

主計總處近期發布2018年家庭收支調查，家庭平均每戶人數為3.05人，家庭平均每戶消費支出為81.1萬元，與2017年相當；平均每戶儲蓄則為22.5萬元，較上年增加8.5%。中央社製表 108年8月24日

（中央社記者潘姿羽台北24日電）高齡社會來襲，銀髮族消費勢力日益龐大，講究「活得老也要活得好」養生哲學，主計總處調查顯示，去年台灣家庭醫療保健支出比重再創新高，每戶平均年花新台幣12.9萬元，相當於一個月花萬餘元在醫療保健支出上。

俗話說：「凡走過必留下痕跡」，其實社會環境、人口結構的改變，也能從民眾的消費習慣看出端倪。

主計總處近期發布2018年家庭收支調查指出，家庭平均每戶人數為3.05人，而每戶家庭消費支出為81.1萬元，與2017年相當。

值得注意的是，儘管消費支出與上年持平，各類消費支出占比還是有些許變化，尤其「醫療保健」、「餐廳及旅館」占整體消費支出的比重分別增至15.85%及12.32%，雙雙創下歷史新高；除了反映台灣步入高齡社會，國人對養生保健愈來愈重視，也代表工商社會下，消費主義盛行，國人有能力、也有餘裕用美食犒賞自己。

若以2018年家庭平均每戶消費支出81.1萬元來推算，去年家庭每戶平均花在醫療保健的費用達12.9萬元，上館子及外出住宿的支出也有9.9萬元，十分可觀。

依內政部統計處資料，台灣65歲以上長者人數，於去年12月已達343萬餘人，占總人口數14.56%，邁入高齡社會，且預估7年後，台灣將成為超高齡社會。

主計總處官員分析，高齡社會來臨，國人平均壽命延長，衛生保健觀念增強，也愈來愈注重養生，而且所得增加，也讓民眾有能力去購買一些保健食品，維持身體健康。

電商業者富邦媒日前發布的新聞稿提到，以往保健食品著重年長者的營養補給，如今在社會期待與家庭責任下，青壯年也意識到維持自身健康狀態的重要性，推升momo網站上保健飲品銷售占比，從以往的2成提升至3到4成。

進一步觀察各縣市家庭在醫療保健的花費，以台北市年花15.1萬元最多，苗栗縣13.7萬元、嘉義縣13.4萬元相對較高；可以發現，醫療保健花費高的縣市，多是收入水準高，或是人口較老的地方。

「餐廳及旅館」消費支出占比同樣年年攀升，相較之下，「食品飲料及菸草」一路走跌；主計總處官員表示，經濟產業快速改變，現在是工商社會，工作壓力較大且工時長，「三餐老是在外」的族群勢力愈來愈龐大，沒什麼時間在家開伙，隨之而來的就是食材支出長期走跌，餐廳消費則逐年往上攀高。

另一方面，主計總處官員指出，民眾所得收入增加，加上服務業盛行，有琳瑯滿目的美食可供選擇，導致餐廳及旅館的消費支出上揚，這也是社會環境改變的現象之一。（編輯：林孟汝/林淑媛）1080824