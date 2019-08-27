美股露凶兆 企業內部人士拋股如2007年

（中央社紐約27日綜合外電報導）根據調查，美國企業內部人士目前拋售股票速度，正如同2008年金融危機爆發前一年的情況。這反映他們越來越懷疑，美國股市這輪史上最長牛市還能持續多久。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，追蹤美國股市流動性的TrimTabs投資研究公司（TrimTabs Investment Research）調查指出，美國企業內部人士本月平均每日出售價值6億美元（約新台幣188億元）的股票。

這使得本月即將成為美國企業內部人士今年單月賣股超過100億美元（約新台幣3140億元）的第5個月份。TrimTabs表示，如此趨勢史上只在2006和2007年出現過，當時正是美股落入最近一次熊市之前的時期。

企業的高層、大股東和主管等內部人士買賣股票情況，通常被投資人視為信心指標。今日美股規模雖比2007年大得多，100億美元占比可能不如當年大；但企業內部人士加速出場，可能顯示他們對於美股將面臨的挑戰感到擔憂，尤其是美中貿易戰恐怕會引發經濟衰退。

TrimTabs分析師溫斯敦‧蔡（Winston Chua，譯音）表示：「這是缺乏信心的訊號。當企業內部人士賣股，顯示他們相信股價來到高點，是退出市場的良機。」

美股標準普爾500指數（S&P 500）今年以來雖仍維持上漲14%的成績，但由於美中貿易戰升溫，本月美股已重挫。

企業內部人士大量賣股，通常被視為特定企業的不祥預兆。因為企業高層應該會比一般投資人更知道自家股價走勢。若他們認為股價還會續漲，理應不會脫手變現。

但TrimTabs的最新報告清楚顯示，美國企業內部人士目前賣股規模，已超越他們在2009年3月開始的美股牛市期間的任何時候。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080827