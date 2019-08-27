黎智英賣4戶北市豪宅 房仲：測試市場接受度

（中央社記者韋樞台北27日電）壹傳媒集團創辦人黎智英近期委託房仲出售4戶北市新生南路2段豪宅，合計約新台幣14.34億元。房仲表示，去年下半年起房市回溫，加上不少資金回流，此出售案將測試市場接受度。

黎智英委託房仲銷售位於北市大安區新生南路2段的4戶「頂高麗景」豪宅，分別位於3樓、8樓、10樓和12樓；除了3樓100坪外，其餘3戶約223坪到224坪。

根據房仲所揭示的廣告，3樓開價1億4120萬元，8樓開價4億2448萬元，10樓開價4億2448萬元，12樓開價4億4403萬元，合計約14億3400萬元。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，「頂高麗景」屋齡約8年，位於新生南路2段靠近信義路，屬於大安森林公園第一排，且附近有捷運站，學區為金華國小或新生國小，國中為金華國中，為台北市明星學區，生活機能與地段佳。在實價登錄上僅揭露過一筆9樓交易，拆算車位單價約每坪170萬元。

郎美囡指出，同樣位於新生南路2段、大安森林公園第一排的「森美館」，實價揭露單價約每坪180萬元。

郎美囡說，由於新生南路2段上有國小、國中及教堂、清真寺，面大安森林公園第一排的住宅大樓並不多，推估「頂高麗景」目前低樓層行情約每坪約150萬元到170萬元，高樓層170萬元到190萬元，頂樓戶有機會達每坪200萬元價格。

太平洋房屋忠孝加盟店店長楊忠霖表示，黎智英所委售的這4戶樓層不算太高，窗外可以清楚看見大安森林公園；對於近來手中資金厚實的回流台商來說，在外打拚回台後很捨得為家人買好房子，此豪宅出售案正可測試目前市場接受度。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，這4戶豪宅若拆算停車位後，每坪逾250萬元，3樓約210萬元，相對市場行情有些高；不過豪宅市場不同於一般住宅，豪宅的議價率通常較高，端看購屋人是否相中當地環境、建築品質，或是符合財務規劃目標等。（編輯：張良知）1080827