格芯告台積電侵權 專家質疑賺貿易戰財

（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）美國晶圓代工廠格芯控告台積電侵犯晶片技術專利，聲稱是為保護美國製造基地。業界專家則認為，格芯向其他廠商收取專利授權費不成，才趁美中貿易戰打得火熱之際告上法院。

格芯（Globalfoundries）26日宣布，在美國與德國多座法院遞狀控告台積電侵犯16項晶片及製造技術專利，同時向美國國際貿易委員會（USITC）投訴。訴狀列舉眾多台積電合作夥伴，包括蘋果（Apple）、Google、高通（Qualcomm）及思科（Cisco）。

格芯除提出巨額索賠要求，並向USITC表示，蘋果iPhone XS、iPad mini、AirPods等採用台積電代工晶片的產品應禁止進口美國。

紐約時報（The New York Times）報導，格芯大動作提告凸顯電子產業對台積電依賴有多深。台積電是全球晶圓代工龍頭廠商，市場研究機構集邦科技（TrendForce）估計，台積電晶圓代工市占率逼近50%。格芯指稱，台積電掌握近90%的先進晶片生產。

格芯企業發展暨法律與政府事務資深副總裁艾薩（Saam Azar）質疑「我們怎麼讓情況演變至此」，並聲稱興訟目的是「保護美國製造基地」。

報導提到，五角大廈官員看重先進武器與情蒐系統零組件的可靠來源，倚賴外國製造商的現況令他們憂心不已，美國總統川普政府也不滿美國智慧財產權遭竊，並多次點名中國強制技術轉移。

專家認為，川普政府對美中貿易戰的說詞可能讓格芯更勇於發動法律戰。科技顧問公司Moor Insights & Strategy總裁穆黑德（Patrick Moorhead）說：「彷彿美國國務院有人為他們興訟開道，還說『我們會提供空中掩護』。」

格芯向USITC指出，台積電順著全球供應鏈遠離歐美、投向大中華地區的潮流，在中國興建先進晶片廠，並於近期完工。但紐時表示，格芯在中國也設有製造廠區。

報導指出，許多晶片廠早已認定同業會使用大量共通技術，採用專利交叉授權會比纏訟多年更合理，格芯這次大動作興訟顯得非比尋常。

此外，格芯在訴狀列舉多家科技大廠，以利爭取侵權產品進口禁令，但也可能因此得罪格芯現有或潛在客戶。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，格芯對台積電發動法律戰之際，川普政府要求企業提高美國生產比率，並把流向海外的就業機會帶回美國。USITC如頒布產品進口禁令，恐對台積電和蘋果等高度倚賴海外代工的業者產生重大衝擊。

穆黑德分析，格芯訴狀列舉蘋果等裝置製造商，可能是因這些廠商需要的晶片效能超出格芯製造能力，不大可能成為格芯客戶，「格芯肯定有私下嘗試收取專利授權費，最後失敗，才想聲請法院裁定。終端產品製造商並非主要目標，格芯目的是向台積電施壓」。

格芯總部設在美國加州聖克拉拉郡（Santa Clara），幕後金主是阿布達比政府控股的穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment）。

格芯聲稱，過去10年在美國投資150億美元，在歐洲投資逾60億美元。格芯工程及技術業務資深副總裁巴特列（Gregg Bartlett）在聲明中表示，格芯多年來為國內研發投入數十億美元，台積電「非法收割我們投資的成果」。

台積電發表新聞稿指出，台積電每年投入數十億美元自主研發世界級先進半導體製造技術，深信格芯侵權指控並無根據，並對同業不以技術在市場上競爭、卻訴諸毫無根據的法律訴訟感到失望。台積電將盡所能反擊，全力捍衛自主研發的專有技術。（編輯：周永捷）1080828