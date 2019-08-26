格芯控告台積電侵權 恐影響電子產品零組件供應

台積電26日被美國晶片製造商格芯在美國和德國控告侵犯其晶片技術專利。（中央社檔案照片）

（中央社舊金山26日綜合外電報導）美國晶片製造商格芯今天在美國和德國控告對手台積電侵犯其晶片技術專利，並要求美國當局禁止相關產品進口。這恐將大大影響iPhone等眾多電子產品的重要零組件供應。

彭博報導，和台積電同樣從事半導體代工的格芯（Globalfoundries），向位在華府的美國國際貿易委員會（ITC）遞交專利侵權控訴，並向美國和德國的聯邦法院提起民事訴訟。

格芯在訴狀中列舉台積電和其客戶，包括蘋果（Apple）、博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）和輝達（Nvidia），以及包括思科（Cisco）、谷歌（Google）和聯想（Lenovo）等裝置製造商客戶。

台積電負責代工製造高通或輝達等公司設計的晶片，產出的晶片用於蘋果的iPhone、聯想的筆電和思科的路由器等裝置。

格芯掀起如此大範圍的法律行動，恐威脅到各式各樣的電子產品供應，從智慧手機、個人電腦到交換器和路由器等網路骨幹設備。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080826