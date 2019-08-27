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台積電遭格芯控侵權
美國晶片製造商格芯8月26日在美國和德國控告對手台積電侵犯其晶片技術專利，並要求美國當局禁止相關產品進口。
台積電遭格芯控侵權
新聞專題
台積電遭格芯控侵權1/5

台積電：格芯告侵權毫無根據 全力捍衛自主技術

最新更新：2019/08/27 17:17
晶圓代工龍頭廠台積電27日表示，格芯提侵權訴訟並無根據，將盡所能反擊，全力捍衛自主研發的專有技術。（中央社檔案照片）
晶圓代工龍頭廠台積電27日表示，格芯提侵權訴訟並無根據，將盡所能反擊，全力捍衛自主研發的專有技術。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）晶圓代工龍頭廠台積電今天下午表示，格芯（Globalfoundries）提侵權訴訟並無根據，對其訴諸毫無根據的法律訴訟感到失望。公司將盡所能反擊，全力捍衛自主研發的專有技術。

格芯26日晚間發布新聞稿指出，在美國和德國提出多項法律訴訟，控告台積電使用的半導體製造技術侵犯格芯16項專利，相關訴訟提交美國國際貿易委員會（ITC）、美國聯邦法院分院以及德國地區法院等。

格芯也向法院申請禁制令，以阻止台積電使用侵權技術生產產品進口到美國和德國。格芯也向台積電提出巨額損害賠償請求。

台積電今天發布新聞稿指出，目前正在審視格芯26日所提的訴訟內容，而且深信其侵權指控並無根據。

台積電指出，身為專業積體電路製造服務領域的創新領導者，台積公司每年投入數十億美金自主研發世界級的先進半導體製造技術，建立全球最大的半導體矽智財組合，擁有超過3.7萬項專利，並從2016年起連續3年成為全美前十大發明專利權人。

台積電表示，對於其同業不以技術在市場上競爭，而訴諸毫無根據的法律訴訟的行為，感到失望。

台積電指出，對於技術領先、卓越製造、以及對客戶不移的承諾有堅定的自信。公司將盡所能，以一切可能的方法來反擊，以保護自主研發的專有技術。（編輯：林興盟）1080827

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