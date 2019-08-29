更多編輯台推薦新聞：
亞馬遜雨林野火燒不盡 復原可能耗時幾百年
國際

亞馬遜雨林野火燒不盡 復原可能耗時幾百年

早安世界》橫跨半世紀台灣藝術史 順天美術館600件藏品返鄉
早報

早安世界》橫跨半世紀台灣藝術史 順天美術館600件藏品返鄉

我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單
娛樂

我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單

專題／地址難找車難停被狗追 牙醫在宅服務承擔困境
生活

專題／地址難找車難停被狗追 牙醫在宅服務承擔困境

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

白宮請願網站連署購買台灣 外交部：台灣非賣品

最新更新：2019/08/29 12:10

（中央社記者游凱翔台北29日電）美國白宮請願網站上出現「購買台灣」的提案連署。外交部發言人歐江安今天表示，台灣是非賣品，不可能被任何國家所購買，但此連署仍為初步請願階段，尚未成案，會關注後續發展。

美國白宮請願網站（WE the PEOPLE）出現「購買台灣（Purchase Taiwan）」提案連署，呼籲美國政府買下台灣，將可以創造雙贏局面，引起討論。

外交部上午舉行例行記者會，歐江安會後對此議題表示，美國也指台灣是「民主成功故事、可信賴的夥伴、是世界良善的力量」，台灣在印太戰略對於促進區域的自由、開放、穩定、繁榮，扮演不可獲缺的角色；因此台灣人民以自身造就的民主制度為傲，台灣是非賣品。

歐江安指出，台灣也是主權獨立的國家，擁有自己的政府、軍隊、對外關係行使能力，還有邦交國並與100多個國家建立實質往來關係，不可能被任何國家所購買。

歐江安表示，依據白宮連署規定，必須在30天內10萬人連署才能成案，目前僅約500人；若成案，未來要看是否審議通過、並被美國行政部門採納後才會納入政策，距離是否執行還有一段距離，外交部會密切觀察後續發展。（編輯：李信寬）1080829

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報