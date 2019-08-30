王維中遭運動家指定讓渡 參賽12強可能性提高

（中央社記者楊啟芳台北30日綜合報導）奧克蘭運動家台灣左投王維中今天遭球隊指定轉讓（DFA），移出40人名單，未來動向未定；昨天世界12強中華隊剛擬定60人名單，並把王維中納入，參賽機會增加。

王維中剛在20日被球隊降至小聯盟3A，今天就傳出遭指定讓渡的消息。根據美國媒體MLB Trade Rumors報導指出，王維中被移出40人名單後，由野手諾瑟（Sheldon Neuse）補上。未來王維中會開始進行讓渡程序，可能留在原球隊小聯盟，也有可能加入其他球隊。

王維中2012年在匹茲堡海盜開始美職生涯，2014年因規則五選秀加入密爾瓦基釀酒人隊，首度上大聯盟，直到去年轉戰韓國職棒NC恐龍隊，今年再回到美職體系，加入運動家隊。

本季王維中在大聯盟出賽20場、投27局，拿下1勝0敗，防禦率3.33。在小聯盟3A則是出賽19場、投26.1局，拿下1勝1敗，3個中繼成功、1個救援成功，防禦率4.78。

世界12強中華隊選訓委員會昨天才召開會議，討論60人大名單，中華隊總教練洪一中表示，有納入王維中，不過之前礙於在大聯盟40人名單中的選手無法參賽，王維中本來無法參加12強賽，不過現在可能性大大提高。（編輯：徐崇哲）1080830