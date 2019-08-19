菊池雄星首度大聯盟完封勝 水手7比0大勝藍鳥

（中央社多倫多18日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手今天在客場以7比0擊敗多倫多藍鳥，水手日籍先發左投菊池雄星壓制對方打線，主投9局被敲2安無失分，順利奪下他在大聯盟的首場完投完封勝。

透過入札制度在今年赴美挑戰大聯盟的菊池雄星，今天獨撐9局用了96球，僅被敲2支安打無失分，拿下他在大聯盟的第一場完投完封勝。菊池雄星目前本季投球成績為5勝8敗，自責分率5.19。

水手打線今天有4名打者開轟，分別是席格（Kyle Seager）、諾拉（Austin Nola）、墨菲（Tom Murphy）和布拉克斯頓（Keon Broxton），強大火力幫助水手奠定勝基。

菊池雄星今天奪勝前的14場先發，成績是慘澹的1勝7敗，自責分率高達7.50，期間被敲出23發全壘打。

28歲的菊池雄星上次拿下勝投，時間可以追溯到6月23日。

藍鳥今天只有格里齊克（Randal Grichuk）、德魯瑞（Brandon Drury）敲出安打，全場共動用5名投手，先發投手方特（Wilmer Font）僅投2局挨3安失1分，苦吞個人本季第3敗。（譯者：陳彥鈞）1080819