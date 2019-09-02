府：刻意混淆警備車與總統座車 媒體識讀障礙

總統府2日表示，報載「國安局又要買總統防彈座車，明年520供新總統使用」是錯誤報導。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北2日電）總統府今天表示，報載「國安局又要買總統防彈座車，明年520供新總統使用」是錯誤報導；對該媒體基於故意或因有預算書識讀障礙，報導前未能詳為查證，刻意將隨扈警備車輛與「總統座車」混淆，總統府表達遺憾並要求更正。

蘋果日報報導，總統蔡英文任內已更換過2次全新的總統座車，國安局明年又編列3300萬元，購買9輛總統、副總統座車，國安局強調，此次購買新座車，是供明年520新任總統就職時啟用。據了解，此次購買的9輛總統、副總統座車，也將採用現行德國VAG集團所生產的奧迪A8L車型。

總統府發言人林鶴明上午表示，報導非事實，事實是，蔡總統車隊中作為總統座車的安全防護車一部，自編入車隊後未曾更換，目前也在使用年限內，不必也沒有更換的計畫。

至於報導稱特勤中心編列購置車輛，林鶴明說，經查是特勤中心基於勤務所需依例四年一次進行籌補的「警備車」，而非作為總統座車的安全防護車，相關資訊預算書上清楚載明。

林鶴明表示，對於該媒體基於故意或因有預算書識讀障礙，在報導前未能詳為查證，刻意將隨扈警備車輛與「總統座車」混淆，作為錯誤報導，總統府表達遺憾，並要求速為更正。（編輯：郭萍英）1080902