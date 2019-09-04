國際技能競賽國手獲佳績 蔡總統讚世界第一等

（中央社記者葉素萍台北4日電）總統蔡英文今天在總統府接見第45屆國際技能競賽代表團，她讚國手們是世界第一等；她也說，台灣已和國際技能組織合作，要成立全球第二個World Skills能力建構中心，把台灣經驗分享給全世界。

每2年舉辦1次，被稱為技職界奧運的「第45屆國際技能競賽」今年出發前，蔡總統親自授旗，並由勞動部長許銘春率技職國手至俄羅斯參賽；「青年組」拿下5金5銀5銅和23優勝，在63個參賽國名列第4，奪牌數與獲獎數也超越前一屆，今年首度辦理的「青少年組」，台灣也獲得4銀1銅佳績，表現亮眼。

蔡總統今天在總統府接見這些國手，並透過網路直播，把選手們的好成績介紹給國人；蔡總統一一點名獲得金牌的國手，恭喜他們不但是Taiwan No.1，更是貨真價實的世界第一等。

蔡總統期許勞動部延續這次賽事的成功經驗，再接再厲，給技能選手最好的訓練環境和後勤支援，讓選手不但能為台灣爭光，更可以爭取到舞台，擁有精彩的職業生涯。

她同時鼓勵選手們，把專業技能留在身上，透過技能，貢獻社會、改變社會，「政府一定會做大家的後盾」；她說，現在台灣已經和國際技能組織合作要成立全球的第二個World Skills能力建構中心，會藉重選手與老師們的專業，把台灣發展技能經驗分享給全世界的朋友。

蔡總統指出，她聽說下個月的國慶，技能國手已經受邀參加遊行了，「各位台灣英雄，我們到時候見」。

蔡總統致贈台灣形狀頸枕紀念品給選手們，代表團則送給蔡總統結合花藝、木藝、漆藝、以台灣山川百岳為背景、用台灣檜木刨成一朵朵玫瑰的畫作；蔡總統說，這一定要放在總統府的展示廳給大家看。（編輯：楊凱翔）1080904

總統蔡英文（右）4日上午在總統府接見第45屆國際技能競賽代表團，稱讚國手們是世界第一等。中央社記者鄭傑文攝 108年9月4日

總統蔡英文（中）4日上午在總統府接見第45屆國際技能競賽代表團，並鼓勵選手們把專業技能留在身上，透過技能貢獻社會、改變社會。中央社記者鄭傑文攝 108年9月4日

總統蔡英文（右）4日上午在總統府接見第45屆國際技能競賽代表團，並致贈台灣形狀頸枕紀念品給選手。中央社記者鄭傑文攝 108年9月4日