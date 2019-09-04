雷震被捕59週年 促轉會：蔣中正未審先判

（中央社記者王承中台北4日電）自由中國雜誌社成員雷震在59年前的今天被捕，促轉會表示，雷震的審判過程，前總統蔣中正積極介入，雷震的罪名及10年有期徒刑的刑度，在初審判決前就已被蔣中正決定，未審先判違反軍事審判法。

59年前的今天，長年批判政府、倡議民主憲政的雷震，遭台灣警備總司令部以涉嫌叛亂為由逮捕。

促轉會今天在臉書粉絲團上發文表示，1960年9月4日，雷震遭警總以涉嫌叛亂為由逮捕，9月26日被起訴後，警總軍法處高等審判庭在10月3日開庭，一天之內即審理完畢，並定於10月8日下午宣判。

促轉會指出，從檔案中，可以看見雷震案審判過程，國民黨在秘密會議中扮演一定角色，蔣中正更是意志堅決，積極介入審判。

促轉會表示，10月8日，總統府內召開的一場秘密會議，由蔣中正親自主持，一共14位黨政要人，討論主題為雷震案「甲、乙、丙三案之採擇」。

促轉會指出，甲案是以「預備以非法之方法顛覆政府」判處雷震有期徒刑10年；乙案是以「知匪不報」及「以文字為有利於叛徒之宣傳」，判處雷震有期徒刑10年；丙案是以「包庇叛徒」及「以文字為有利於叛徒之宣傳」，判處雷震有期徒刑12年。

促轉會表示，從檔案紀錄中可以看到，蔣中正對於案件有幾項裁示，包含要求「題目（指判決主文）要平淡，須注意及一般人之心理」、「雷之刑期不得少於十年」、「自由中國半月刊一定要能撤銷其登記」、「覆判不能變更初審判決」等，蔣中正最後裁決採用乙案。

促轉會指出，當天下午，警總軍法處高等審判庭即宣判雷震犯「知匪不報」及「連續以文字為有利於叛徒之宣傳」兩罪，處有期徒刑10年。雷震聲請覆判，也遭到國防部高等覆判庭駁回，蔣中正的意志得到貫徹。

促轉會表示，縱使舊軍事審判法規定賦予軍事長官核定判決權限，在程序上，也應該先由軍事法庭擬具判決草稿，再交由長官核定。雷震的罪名和刑度，卻是在初審判決以前就已經被蔣中正決定了。像雷震案這樣「未審先判」，在當時也已經違反軍事審判法。（編輯：林淑媛）1080904