張育成敲關鍵2打點安打 助印地安人奪勝[影]

（中央社記者楊啟芳台北5日綜合報導）克里夫蘭印地安人台灣選手張育成今天在對芝加哥白襪比賽中，4打數敲2支安打，其中7局下敲出2打點關鍵安打，連2場出賽進帳打點，幫助球隊終場以8比6擊退白襪。

張育成今天先發打第9棒，擔任三壘手。印地安人於1局下得1分，不過2局上白襪在二、三壘有人時，桑傑士（Yolmer Sanchez）擊出高飛犧牲打，柯林斯（Zack Collins）也敲1打點安打，白襪以2比1領先。

2局下印地安人的雷耶斯（Franmil Reyes）敲二壘安打後，包爾斯（Jake Bauers）選到保送，加上暴投形成一、三壘有人，下一棒擊出雙殺打，不過跑回1分，形成平手。3局下印地安人的桑塔納（Carlos Santana）敲1打點安打，4局下也出現連續安打得1分，包括張育成也有敲安打。

5局下雷耶斯轟出2分全壘打，印地安人取得6比2領先；7局下二、三壘有人時，張育成敲出關鍵安打，帶有2分打點，再添保險分。雖然8局上白襪的阿布瑞烏（Jose Abreu）敲2分砲，9局上安德森也（Tim Anderson）敲2分砲，不過最終印地安人還是以8比6奪勝。

總計張育成4打數敲出2支安打，繼3日在大聯盟首分打點進帳，今天更是包辦相當重要的2分打點。張育成目前在大聯盟出賽11場，敲出7支安打，有3分打點，打擊率2成26。（編輯：張芷瑄）1080905