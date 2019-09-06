更多編輯台推薦新聞：
巴西研究：茲卡病毒也導致成人神經損傷
生活

巴西研究：茲卡病毒也導致成人神經損傷

吳釗燮投書外交家 呼籲聯合國接納台灣
政治

吳釗燮投書外交家 呼籲聯合國接納台灣

早安世界》防非洲豬瘟 6日起星馬印尼汶萊旅客行李全檢疫
早報

早安世界》防非洲豬瘟 6日起星馬印尼汶萊旅客行李全檢疫

U18複賽中華隊勝韓 陳柏毓6局失1分飆7K
運動

U18複賽中華隊勝韓 陳柏毓6局失1分飆7K

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

新北3校疑食物中毒 侯友宜：檢討不再發生

最新更新：2019/09/06 11:52
新北市3所學校疑營養午餐食物中毒，207名學生身體不適被通報。新北市長侯友宜今天表示，檢驗確定後除嚴懲供餐業者。（中央社檔案照片）
新北市3所學校疑營養午餐食物中毒，207名學生身體不適被通報。新北市長侯友宜今天表示，檢驗確定後除嚴懲供餐業者。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市3所學校疑營養午餐食物中毒，207名學生身體不適被通報。新北市長侯友宜今天表示，檢驗確定後除嚴懲供餐業者，市府衛生局與教育局也須深切檢討，讓食物中毒不再發生。

新北市介壽國小、錦和高中及文德國小師生3日吃了學校營養午餐後，陸續有207名師生發生腸胃不適、腹痛及腹瀉，疑似食物中毒。

市府事隔3天後才公布狀況，遭家長質疑隱匿通報，引起家長憂心忡忡。衛生局表示，已勒令業者停止供餐，並稽查供餐團膳業者，要求業者改善作業環境，提報衛生局改善計畫。

食品藥物管理科長楊舒秦今天說，交叉比對各校共同的食物為滷雞腿、竹筍鮮菇。除健康監測也採集人體檢體送驗，若驗出致病菌將依法開罰。

她說，檢驗結果將在2週後出爐。全盛美食公司若經判定為食品中毒，可依違反食安法處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。

教育局長張明文表示，食安事件是家長關心的重點，會檢討往後凡有重大或跨校的食安事件，主動對外公布訊息，讓資訊透明。

不過，楊姓家長今天表示，發生207名學生疑食物中毒當然是重大食安事件，「甚至一個孩子都不允許發生」。食物中毒人數多寡與何謂重大的標準在哪，為何跨校食物中毒才算是重大。

教育局指出，今天沒有學校繼續回報有學生身體不適，該團膳業者共供應新北市30所學校，已要求暫停供應營養午餐，靜候調查與改善。

侯友宜今天參加復康巴士捐贈儀式後受訪時表示，營養午餐因食物不潔產生學生疑似食物中毒重大事件，教育局與衛生局需深切檢討，不但要嚴懲業者，且各局處要虛心檢討不再發生類似事件，才是市府應有的態度。（編輯：張芷瑄）1080906

延伸閱讀
中和爆發屈公病群聚 國強嶺8步道緊急封鎖洗腎婦狂吃西瓜消暑嚴重水腫 醫籲小心肺積水紅酒配牛肉恐有3大壞處 腸胃不好應避免
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報