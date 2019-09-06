傳何景榮對上蔣萬安吳怡農 柯文哲：黨成立後再宣布

（中央社記者陳怡璇台北6日電）台北市長柯文哲的「台灣民眾黨」布局區域立委，傳將推出逢甲大學助理教授何景榮參選。柯文哲對此表示，有跟他私下談過，覺得沒問題，但等黨的法律程序走完再公布。

柯文哲心腹、台北市政府顧問蔡壁如昨晚與北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩、戴于文和台北市社會局機要秘書蔡宜芳到三玉宮參拜。蔡壁如接受訪問時表示，民眾黨要在北市第三選區（中山、北松山）推出一名「新二代」，對上「官二代」的中國國民黨蔣萬安及民主進步黨吳怡農。

傳出何景榮將代表民眾黨出征，柯文哲今天出席「福利好厝邊—中正區社會福利綜合大樓開幕典禮」，會後接受媒體聯訪被問及此事時指出，「我跟他私底下談過，人、學經歷、講話談吐OK是沒問題」。

柯文哲表示，民眾黨還沒正式成立，還要開帳戶、給監察院確認、法院公證等，很多法律程序還沒走完，等一切都完成，真的要選再宣布。

何景榮為東南亞裔新住民第二代，出生於印尼雅加達，母親為印尼人。他畢業於政治大學政治學系，2016年取得美國夏威夷大學社會學博士學位，並於同年11月當選為第54屆中華民國十大傑出青年。現職為逢甲大學助理教授。（編輯：戴光育）1080906