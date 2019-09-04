更多編輯台推薦新聞：
影片／小威廉絲44分鐘解決王薔 美網女單豪取100勝
運動

影片／小威廉絲44分鐘解決王薔 美網女單豪取100勝

反送中近3個月 北京解決香港危機4種可能策略一次看
兩岸

反送中近3個月 北京解決香港危機4種可能策略一次看

國際人權博物館聯盟亞太分會 落址台灣
文化

國際人權博物館聯盟亞太分會 落址台灣

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
傳港府擬宣布撤回逃犯條例 港股飆升近千點
首頁 / 重點新聞
新聞專題
2020立委選舉
2020立委選舉開戰在即，藍營多位不分區立委規劃投入區域選戰，還有立委換選區挑戰，讓多個選區可能形成現任立委捉對廝殺局面。
2020立委選舉
新聞專題
2020立委選舉1/23

民進黨徵召吳怡農謝佩芬鄭朝方 搶攻艱困選區

最新更新：2019/09/04 15:08
民進黨中執會4日通過徵召吳怡農（左起）、謝佩芬、鄭朝方參選第10屆區域立法委員。（左圖取自facebook.com/thrivetw，中圖取自facebook.com/thepeifenhsieh，右圖中央社檔案照片）
民進黨中執會4日通過徵召吳怡農（左起）、謝佩芬、鄭朝方參選第10屆區域立法委員。（左圖取自facebook.com/thrivetw，中圖取自facebook.com/thepeifenhsieh，右圖中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨中執會今天通過台北市第3選區立委徵召吳怡農，台北市第6選區立委徵召謝佩芬，台中市第5選區徵召莊競程，新竹縣第2選區徵召鄭朝方，苗栗縣第2選區徵召徐定禎，連江縣徵召李問。

民進黨主席卓榮泰今天說，還有5個選區今天無法完成徵召，下週或下下週的中常會或中執會，會完成所有的徵召區，「大部隊就可以齊步起動」。

民進黨今天召開中執會，會中迅速通過第10屆區域立法委員6個選區徵召案，另有1區不予提名。

台北市中山北松山區徵召政壇新人吳怡農出戰國民黨強棒立委蔣萬安；台北市大安區徵召哈佛雙碩士謝佩芬對戰國民黨立委林奕華；台中市北屯北區立委徵召交大生醫所助理教授莊競程，挑戰國民黨立委沈智慧；新竹縣第2選區徵召前客家部主任鄭朝方，對上國民黨參選人林思銘。

苗栗第2選區徵召前頭份市長徐定禎，挑戰國民黨立委徐志榮；連江則由民進黨發言人李問上陣，對戰國民黨立委陳雪生；金門縣選區則不予提名。

中執會也同意為因應日後情勢變化及保留提名彈性空間，後續有關第10屆立法委員的徵召相關事宜，授權中常會全權處理。（編輯：林興盟）1080904

延伸閱讀
牽制蔣萬安市長路 民進黨徵召奇兵吳怡農民進黨徵召高嘉瑜許淑華 北市奇兵布局暫緩王閔生：婉拒徵召參選立委是要破除不實傳言
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報