民進黨徵召吳怡農謝佩芬鄭朝方 搶攻艱困選區

（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨中執會今天通過台北市第3選區立委徵召吳怡農，台北市第6選區立委徵召謝佩芬，台中市第5選區徵召莊競程，新竹縣第2選區徵召鄭朝方，苗栗縣第2選區徵召徐定禎，連江縣徵召李問。

民進黨主席卓榮泰今天說，還有5個選區今天無法完成徵召，下週或下下週的中常會或中執會，會完成所有的徵召區，「大部隊就可以齊步起動」。

民進黨今天召開中執會，會中迅速通過第10屆區域立法委員6個選區徵召案，另有1區不予提名。

台北市中山北松山區徵召政壇新人吳怡農出戰國民黨強棒立委蔣萬安；台北市大安區徵召哈佛雙碩士謝佩芬對戰國民黨立委林奕華；台中市北屯北區立委徵召交大生醫所助理教授莊競程，挑戰國民黨立委沈智慧；新竹縣第2選區徵召前客家部主任鄭朝方，對上國民黨參選人林思銘。

苗栗第2選區徵召前頭份市長徐定禎，挑戰國民黨立委徐志榮；連江則由民進黨發言人李問上陣，對戰國民黨立委陳雪生；金門縣選區則不予提名。

中執會也同意為因應日後情勢變化及保留提名彈性空間，後續有關第10屆立法委員的徵召相關事宜，授權中常會全權處理。（編輯：林興盟）1080904