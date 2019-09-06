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海外資金專法台商回流踴躍 半個月規模近8億

最新更新：2019/09/06 14:28
中區國稅局表示，近日陸續核准首件個人及企業海外資金匯回申請案，匯回資金超過新台幣4億元，加計台北國稅局審核中的一間企業申請案，合計匯回資金規模近8億元。（示意圖／中央社檔案照片）
中區國稅局表示，近日陸續核准首件個人及企業海外資金匯回申請案，匯回資金超過新台幣4億元，加計台北國稅局審核中的一間企業申請案，合計匯回資金規模近8億元。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）海外資金回流傳捷報，中區國稅局表示，近日已陸續核准首件個人及企業海外資金匯回申請案，匯回資金超過新台幣4億元，加計台北國稅局審核中的一間企業申請案，合計匯回資金規模近8億元。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（俗稱海外資金匯回專法）8月15日上路。中區國稅局表示，專法上路首日，轄內即有一件台商個人申請案遞件，隨後又有1間轄內上市企業提出申請，經過國稅局及金融機構聯合審查，確認符合專法適用條件且通過洗錢及資恐防制審查，9月4日及5日已各別發出核准函。

中區國稅局說，按規定，申請台商及企業，要在核准函發出的一個月內將海外資金或轉投資收益，匯入指定外匯存款專戶（可申請展延但僅限一次）。不過，其中上市企業的申請案，因涉及海外資金調度，因此將採分批匯回，會陸續在專法上路一年內匯回4億多元的海外轉投資收益。

至於匯回動機，中區國稅局官員向中央社記者表示，這間企業因應產業發展及消費市場篇好改變，近年早已著手在加強研發能量，進行轉型升級，方式之一包含移轉部分產能回台，因此趁著專法上路，決定把長期累計在海外的轉投資盈餘匯回，用以擴廠、購置設備，進行實質投資，並申請適用減半優惠稅率（首年匯回減半為4%）。

中區國稅局官員指出，首件成案的個人海外資金匯回申請案，申請人為在海外工作逾20多年的台商，由於已經接近屆退年齡，抱著「人親土親，故鄉永遠是最美」的想法，決定趁專法上路，將多年累積在海外的資金匯回，規模超過5000萬元。

台北國稅局今天表示，截至目前也有一間大型企業遞件申請適用專法，預計匯回資金約3億多元，目前仍在進行聯合審查當中。合計中區2案及台北國稅局的一案，海外資金上路半個多月，初步已吸引近8億元資金匯回。

中區國稅局建議，有意申請適用專法的個人及企業，若想縮短審查時程，建議可先向要開立外匯存款專戶的金融機構事先諮詢，確認事先要準備哪些洗錢及資恐防制審查文件，準備好後再向國稅局提出申請。

海外資金匯回專法8月15日上路，為期2年，實施後首年匯回資金，以稅率8%課徵，次年提高至10%，匯回後若進行實質投資，可享減半優惠稅率。（編輯：楊凱翔）1080906

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