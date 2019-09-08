文姿云不敵世界第一 空手道東京公開賽奪銀

台灣空手道女將文姿云（前）8日以1比3不敵世界第一的烏克蘭女將特里加，摘下空手道東京公開賽銀牌。（圖取自facebook.com/760079037441060）

（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣空手道女將文姿云今天在世界一級空手道超級聯賽的東京公開賽55公斤量級決賽，以1比3不敵世界第一的烏克蘭女將特里加，摘下銀牌。

文姿云去年在雅加達—巨港亞運空手道女子55公斤量級奪金，締造亞運2連霸，今年狀況同樣火熱，從杜拜站摘金，到摩洛哥站、土耳其站連續拿下銀牌，再加上這次東京站，4度叩關決賽，總計進帳1金3銀。

東京公開賽屬於2020東京奧運積分賽之一，6日至8日在日本武道館舉行，該場館也是2020東京奧運比賽場地。

文姿云今年曾在杜拜站、摩洛哥站兩度對決烏克蘭女將特里加（Anzhelika Terliuga），在杜拜站勝出後，摩洛哥站不敵特里加，這次再度在東京公開賽碰頭，未能再扳回一城，以1比3落敗，收下銀牌。

文姿云賽前在55公斤量級奧運積分排名第5，空手道參賽資格是自2018年7月2日至2020年4月6日止，依照世界空手道聯合會（WKF）公布積分排名產生奧運各量級4名選手，若不含目前排名第4名的地主日本選手，文姿云仍有機會搶下奧運門票。（編輯：唐聲揚）1080908