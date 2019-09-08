韓國瑜三重造勢 重現三山盛況

（中央社記者王承中台北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天在新北市三重區舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，主辦單位聲稱現場人數突破35萬人，韓粉將晚會現場擠得水泄不通，重現三山造勢盛況。

國民黨總統參選人韓國瑜今天回防故鄉新北市，走訪新北市的5個公廟，而晚上在新北市三重區的幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」萬人大造勢。

主辦單位在晚間7時30分許宣布，現場人數已經突破30萬人。身穿國旗圖騰上衣，手持國旗的韓粉，在台上主持人的帶領下，高喊「韓國瑜凍蒜」的口號，並揮舞國旗，形成一片片紅藍相間的旗海，重現韓國瑜競選高雄市長時三山造勢的盛況。

投入台南艱困選區參選立委的前國民黨主席洪秀柱上台時，受到現場群眾的熱情歡呼。洪秀柱表示，韓國瑜是透過民主程序選出的唯一國民黨總統參選人，面對對手鋪天蓋地的負面攻擊，製造很多讓人喪失信心的數據，但是今天晚上的造勢卻是人山人海。

洪秀柱指出，韓國瑜是國民黨的希望，關係著中華民國的未來，「國家興亡就在風口浪尖上，要為下一代開出生存道路，唯有投給韓國瑜」。 洪秀柱在台上也不忘自我消遣當年的「換柱」事件，她說， 她跟韓國瑜都很直率、講真話，但也製造不少話題，她當年講真話、講正確的話，別人卻聽不懂，結果她就被換掉了。

在洪秀柱後上台開講的國民黨主席吳敦義表示，韓國瑜經過民主的初選程序、國民黨中常會無異議通過、經最高權力機構全代會正式通過的國民黨總統參選人，大家要一心一德，要有共同的期待、願望與決心，就是要讓韓國瑜當選總統。

吳敦義指出，民進黨政府執政所做的錯誤的事情罄竹難書，包含改課綱、亂搞一例一休、不承認九二共識，大家一定要同心協力、一心一德，讓韓國瑜高票當選。除重返執政外，希望大家支持國民黨提名的立委，讓國民黨立委當選超過60席以上，在立法院過半。不僅總統要贏，國會也要贏。

前總統馬英九表示，民進黨執政以來，用國家機器踐踏台灣民主，倒行逆施的作為讓大家已經忍無可忍，今天看到這麼多人站出來支持韓國瑜，明年大選一定要團結一致，把民進黨拉下來，撥亂反正，讓台灣有更好的未來。（編輯：蘇志宗）1080908

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重區幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」造勢大會，來自各地的支持者下午開始湧進會場，舞台前方廣場擠得水洩不通。中央社記者張皓安攝 108年9月8日

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重區幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」造勢晚會，下午陸續湧入大批支持者，揮舞國旗、呼喊口號，場面熱烈。中央社記者郭日曉攝 108年9月8日

國民黨總統參選人韓國瑜「2020新北出發」造勢大會8日在新北市三重區舉行，來自各地的支持者下午就陸續湧進會場。中央社記者張皓安攝 108年9月8日

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重區幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」造勢晚會，大批支持者湧入會場，有人高舉標語、揮舞國旗，現場氣氛熱烈。中央社記者郭日曉攝 108年9月8日