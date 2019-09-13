申請總統連署登記首日 中選會：2組完成登記

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）2020總統大選將在明年1月11日投票，中選會今天起至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人。今天共有2組申請並完成登記，一組為黃多玉、張幼薇，另一組為藍信祺、胡宗偉。

2020總統大選，民進黨已確定提名總統蔡英文參選，國民黨將推派高雄市長韓國瑜披掛上陣。至於在國民黨黨內初選落敗、12日退黨的鴻海創辦人郭台銘，與台北市長柯文哲、前立法院長王金平等人，若要參選，可循其他政黨推薦或連署模式參選。

中央選舉委員會12日發布第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉公告。若要尋求連署參選總統者，須在9月13日至17日向中選會申請成為被連署人，申領連署人名冊格式，並繳交連署保證金新台幣100萬元。

中選會官員對中央社記者表示，今天共有12人領表，有2組申請登記；一組為黃多玉、張幼薇，另一組為藍信祺、胡宗偉。

媒體報導，搶頭香的是本名為「黃多玉」的釋悟善禪師，自稱是史上第一位出家人登記為被連署人；釋悟善禪師原為韓國華僑，後來回到台灣定居，並創立悟善文化基金會。報導指出，「喜樂島聯盟」決策委員歐崇敬今天也前往中選會領表。

根據規劃，中選會將在9月18日公告總統、副總統選舉的被連署人，被連署人須在45天內完成連署，也就是最晚11月2日前須繳交連署書；須有28萬384人以上連署，才可獲得總統大選門票。

中選會將會在11月13日以前公告總統、副總統選舉連署結果。（編輯：張良知）1080913