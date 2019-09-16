國1北上林口段連環撞釀7傷 回堵數公里

國道1號中山高速公路北上42.3公里龜山林口段16日清晨發生1輛大貨車與6部自小客車追撞事故，造成2人重傷、5人輕傷，車流回堵數公里，消防及救護人員前往現場搶救。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月16日

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）國道1號中山高速公路北上42.3公里龜山林口段今天清晨發生1輛大貨車與6部自小客車追撞事故，造成2人重傷、5人輕傷，車流回堵數公里，警消已在現場搶救。

桃園市政府消防局表示，清晨7時許接獲民眾報案指1輛大貨車翻覆國道並追撞6台自小客車事故後，緊急派消防隊員及救護車前往現場搶救。

消防局表示，初步調查，現場2人重傷，5人輕傷已送往長庚醫院搶救，車禍現場車體及散落的車體碎片占去多個車道，現場僅剩1車道通行，影響北上交通，車流回堵數公里。

內政部警政署國道公路警察局已前往現場處理，仍在調查詳細事發原因及財物損失，警方呼籲民眾行經相關路段減速慢行，或提早改道以避免壅塞，延誤上班時間。（編輯：李明宗）1080916

國道1號中山高速公路北上42.3公里龜山林口段16日清晨發生1輛大貨車與6部自小客車追撞事故，造成2人重傷、5人輕傷，車禍現場車體及散落的車體碎片占去多個車道，僅剩1車道通行，影響北上交通，車流回堵數公里。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月16日