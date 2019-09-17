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立院開議藍杯葛 蘇貞昌施政報告要等到9/27

最新更新：2019/09/17 18:55
立法院新會期17日開議，國民黨立法院黨團一早率先占據主席台，不讓行政院長蘇昌貞進行施政報告。中央社記者鄭傑文攝　108年9月17日
立法院新會期17日開議，國民黨立法院黨團一早率先占據主席台，不讓行政院長蘇昌貞進行施政報告。中央社記者鄭傑文攝　108年9月17日

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北17日電）立法院今天開議，國民黨立法院黨團占據議場主席台，讓行政院長蘇貞昌無法進行施政報告，造成議事空轉；未來是否繼續杯葛，國民黨團表示，先觀察這段期間是否又發生重大事件。

立法院新會期今天開議，邀請蘇貞昌進行施政報告並備質詢，但國民黨團一早7時就進入議場，占領主席台，要求退回中共代理人修法，以及要總統蔡英文針對私菸案到立法院報告等，不讓蘇貞昌上台。

過程中，國民黨團在議場內放上布條標語，並製作香菸、珍珠奶茶等道具，不斷高喊抗議口號，甚至喝起珍珠奶茶，更喊出「國民黨撿不到300萬，只好喝珍奶」，杯葛議事進行。

經過朝野溝通，國民黨團同意立法院長蘇嘉全上主席台宣布3日朝野協商結論；蘇嘉全上午10時37分在國民黨立委包圍下，在主席台上宣布包括開議日等協商結論後，宣布休息，隨後官員紛紛離席，立法院會今天空轉，蘇貞昌無法上台進行施政報告。

立法院新會期17日開議，國民黨立法院黨團一早率先占據主席台，杯葛行政院長蘇昌貞（中）進行施政報告。中央社記者鄭傑文攝　108年9月17日
立法院新會期17日開議，國民黨立法院黨團一早率先占據主席台，杯葛行政院長蘇昌貞（中）進行施政報告。中央社記者鄭傑文攝　108年9月17日

由於日前朝野協商就已經決定，20、24日將進行民國109年度中央政府總預算案報告與詢答，蘇貞昌下次赴立法院能進行施政報告的時間必須延到27日；屆時國民黨團是否會繼續占據主席台，杯葛議事，國民黨立法院黨團總召曾銘宗下午僅透露，先觀察這段期間是否又發生重大事件。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋向中央社記者表示，原本院會的進度都是之前朝野協商過，大家也都同意，但國民黨今天抗爭的理由，是要撤回中共代理人法案，為抗爭而抗爭，希望國民黨不要再無聊抗爭。

李俊俋說，這會期時間非常短，法定事項要先完成，包括總預算案審查、審計長人事同意權案等，協商都講好期程，就按表操課；且行政院長必須在9月1日後的一個月內，到立法院進行施政報告，27日的院會也是最後一天，希望能按部就班，趕快處理相關的法定事項。（編輯：謝佳珍）1080917

立法院新會期17日開議，國民黨團早上發動突襲，一早進入議場內占據主席台，因中共代理人修法、私菸案等，政府尚未說清楚，主張不讓行政院長蘇貞昌報告。中央社記者鄭傑文攝　108年9月17日
立法院新會期17日開議，國民黨團早上發動突襲，一早進入議場內占據主席台，因中共代理人修法、私菸案等，政府尚未說清楚，主張不讓行政院長蘇貞昌報告。中央社記者鄭傑文攝　108年9月17日
行政院長蘇貞昌17日赴立法院施政報告並備質詢，國民黨立院黨團總召曾銘宗（後右3）等委員，一大早就霸占主席台抵制。中央社記者鄭傑文攝　108年9月17日
行政院長蘇貞昌17日赴立法院施政報告並備質詢，國民黨立院黨團總召曾銘宗（後右3）等委員，一大早就霸占主席台抵制。中央社記者鄭傑文攝　108年9月17日
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