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Kolas：藍杯葛致軍購預算被延宕 是在幫哪一國

最新更新：2019/09/17 21:50

（中央社台北17日電）行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，國民黨立委霸占主席台，不讓行政院長蘇貞昌施政報告，導致審查新式戰機採購特別條例草案與特別預算的時間不得不被延宕，「這是在幫哪一國？」

立法院今天開議，國民黨立法院黨團占據議場主席台，要求退回中共代理人修法，讓蘇貞昌無法上台施政報告，造成議事空轉。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午在臉書發文表示，不能施政報告不打緊，影響更大的是立法院原本排定今天完成一讀的「新式戰機採購特別條例」草案無法順利完成，導致審查特別條例與特別預算的時間不得不被延宕。

Kolas說，行政院已多次表示，買戰機是為了防衛、維繫台海和平，因為中國不只軍機繞台航行次數越來越頻繁，今年3月更蓄意越過海峽中線，嚴重威脅台灣國防安全。

她表示，「新式戰機採購特別條例」草案通過後，政府才能依法編列預算，採購美國同意售給台灣的66架戰機，但今天卻被國民黨以要求民進黨團「撤中共代理人惡法」杯葛議事進行，延宕立法、被空轉。「這是在幫哪一國？」

Kolas也說，今天是中華人民共和國政府挖台灣邦交國，致索羅門群島與台灣斷交的第二天，中國要以斷台灣外交關係的手段逼台灣接受「一個中國、一國兩制。國內許多民眾對「被斷交」的結果感到痛苦、羞辱、挫折、憤怒。

她說，沒想到國民黨立委一早霸占主席台，竟然是以要求民進黨立院黨團「撤中共代理人惡法」為藉口之一，不讓蘇貞昌施政報告。

Kolas指出，國民黨不要台灣政府管制「中共代理人」，說它是打壓台商的「惡法」；該版本從來沒說台商等於中共代理人，國民黨竟可扭曲原意至此，「這是在幫哪一國？」（編輯：趙蔚蘭）1080917

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