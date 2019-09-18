名人堂球星之子畢吉歐 承襲父親締造完全打擊 [影]

美國職棒大聯盟多倫多藍鳥陣中的名人堂球星之子畢吉歐（左）18日締造生涯首次完全打擊，幫助球隊以8比5擊退金鶯，他的父親（右）也在17年前達成這項成就。（圖片取自facebook.com/nhfishercats）

（中央社巴爾的摩17日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥今天作客巴爾的摩金鶯，藍鳥陣中的名人堂球星之子畢吉歐締造生涯首次完全打擊，幫助球隊以8比5擊退金鶯，他的父親也在17年前達成這項成就。

擔綱第2棒打者的畢吉歐（Cavan Biggio）先在1局上被金鶯先發投手謝波德（Chandler Shepherd）三振，但他在3局上還以顏色，鎖定謝波德一顆時速91英里四縫線速球，敲成中外野兩分砲將比分超前為3比2。

6局上畢吉歐敲出右外野方向的一壘安打，8局上再擊出二壘安打並成功盜上三壘，最後靠著隊友的高飛犧牲打跑回本壘，比數追平成4比4。

儘管9局上面臨2人出局，畢吉歐站上打擊區與對手纏鬥到滿球數，最終敲成帶有2分打點的三壘安打，完成生涯首度完全打擊。

他的父親、名人堂球星克萊格．畢吉歐（Craig Biggio）也曾在2002年效力休士頓太空人時，面對科羅拉多洛磯隊上演完全打擊。

克萊格．畢吉歐大聯盟生涯20年都待在太空人，打擊率2成81，共敲出3060支安打、291發全壘打、1175分打點，並在2015年入選美國國家棒球名人堂。

藍鳥打線今天表現火燙，全隊共敲12支安打，但先發投手泰普拉（Ryan Tepera）主投1局被敲2安掉2分，中繼投手拉奧（Derek Law）後援1局無失分，收下個人本季首勝。

金鶯先發投手謝波德主投4局挨4安，掉3分全是自責分，中繼投手吉文斯（Mychal Givens）後援0.2局被敲3安失4分，其中3分是自責分，苦吞本季第6敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080918