更多編輯台推薦新聞：
1尊銅像2個故事 林靖娟銅像矗立東大校園
生活

1尊銅像2個故事 林靖娟銅像矗立東大校園

影片／名人堂球星之子畢吉歐 承襲父親締造完全打擊
運動

影片／名人堂球星之子畢吉歐 承襲父親締造完全打擊

專題／不讓免費貼圖輕易騙走個資 自保招數一次看
生活

專題／不讓免費貼圖輕易騙走個資 自保招數一次看

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

台企銀豪宅貸款違規 央行首開鍘罰100萬

最新更新：2019/09/18 22:42
台企銀因違反央行購置高價住宅貸款規定，遭罰新台幣100萬元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
台企銀因違反央行購置高價住宅貸款規定，遭罰新台幣100萬元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）台企銀今天晚間發布重大訊息，因違反央行購置高價住宅貸款規定，遭罰新台幣100萬元；為央行祭出房市選擇性信用管制以來，首次對金融機構祭出罰鍰。

台企銀指出，辦理高價住宅（豪宅）貸款違反「中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定」中不得給予寬限期的規定，遭央行處以100萬元罰鍰；台企銀預計將強化授信審查作業，佐以系統管控改善。

過去為抑制房市過熱，中央銀行2010年6月起祭出房市選擇性信用管制，前後總計有4波，針對特定地區及高價住宅（豪宅）訂有貸款成數上線，並限制不可對高價住宅貸款給予寬限期；台北市住宅鑑價或買賣金額在7000萬元以上、新北市在6000萬元以上、雙北以外縣市在4000萬元以上，就落入高價住宅範圍。

對此，台企銀高層說明，遭罰案件為一間位於高雄市的店面，為個人以房貸方式申請，該店面去年買賣價格為7000萬多元、鑑價價格為3000多萬元，核貸時分行從低以鑑價金額來判斷，認為還未達高價住宅門檻，因此核貸2000多萬元並給予2年寬限期。

台企銀高層說，金管會日前金檢發現此案移交給央行，央行了解後認為，應該從高以買賣價7000多萬作為判斷標準，屬於高價住宅案件，雙方認知有歧異，所以才被開罰。（編輯：張均懋）1080918

延伸閱讀
央行未鬆綁豪宅貸款 籲借款戶檢視還款能力台企銀助新創中小企業 拚3年內倍增至5萬家文青街房價兩樣情 房仲：屋齡高或豪宅拉抬影響
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報