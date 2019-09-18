台企銀豪宅貸款違規 央行首開鍘罰100萬

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）台企銀今天晚間發布重大訊息，因違反央行購置高價住宅貸款規定，遭罰新台幣100萬元；為央行祭出房市選擇性信用管制以來，首次對金融機構祭出罰鍰。

台企銀指出，辦理高價住宅（豪宅）貸款違反「中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定」中不得給予寬限期的規定，遭央行處以100萬元罰鍰；台企銀預計將強化授信審查作業，佐以系統管控改善。

過去為抑制房市過熱，中央銀行2010年6月起祭出房市選擇性信用管制，前後總計有4波，針對特定地區及高價住宅（豪宅）訂有貸款成數上線，並限制不可對高價住宅貸款給予寬限期；台北市住宅鑑價或買賣金額在7000萬元以上、新北市在6000萬元以上、雙北以外縣市在4000萬元以上，就落入高價住宅範圍。

對此，台企銀高層說明，遭罰案件為一間位於高雄市的店面，為個人以房貸方式申請，該店面去年買賣價格為7000萬多元、鑑價價格為3000多萬元，核貸時分行從低以鑑價金額來判斷，認為還未達高價住宅門檻，因此核貸2000多萬元並給予2年寬限期。

台企銀高層說，金管會日前金檢發現此案移交給央行，央行了解後認為，應該從高以買賣價7000多萬作為判斷標準，屬於高價住宅案件，雙方認知有歧異，所以才被開罰。（編輯：張均懋）1080918