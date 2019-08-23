台企銀助新創中小企業 拚3年內倍增至5萬家

（中央社記者吳柏緯台北23日電）為支持投入新創的中小企業，台企銀表示已提出相關的資金支援計畫，目標3年內將服務資本額新台幣3千萬元以下、致力於新創的中小企業客戶數由目前2萬5000家倍增至5萬家。

台灣中小企業銀行董事長黃博怡下午出席「中小企業創新轉型與世代傳承輔導講座」，會前受訪時做出上述表示。

黃博怡指出，中小企業不但創造就業，而且是培育下一個世代中堅企業的關鍵，政府部門非常重視，因此策畫了這次「公股銀行力挺中小企業」系列活動。台企銀是全台唯一的中小企業專業銀行，因此由台企銀舉行第一場會議。

黃博怡進一步說明，台企銀的資本規模雖然小，但在支持中小企業方面的成績非常亮眼，和其他業者相比，台企銀在中小企業的放款占總放款比重排名第1，在中小企業融資的家數排名第2，在中小企業放款餘額排名第3。

財政部長蘇建榮受訪時表示，台灣中小企業家數達143萬家，受僱人口占全國就業人口的78%左右，中小企業一直以來都是台灣經濟發展很重要的動力。希望公股行庫能夠善盡企業責任，在面臨產業升級、二代接班等關鍵時刻，給予資金挹注。

有關美中貿易戰對於中小企業的影響，黃博怡分析指出，國際市場對於中國的看法將有所轉變，反而是台灣可望在這次機會中，成為國際貿易中最忠實的夥伴，而且台灣的中小企業毫無疑問可以扮演重要的角色。

近日多家中小企業傳出人力緊縮、裁員等情況，不過黃博怡認為，台灣的經濟發展過程中有順遂也有挑戰，危機就是轉機，銀行也會扮演中小企業的後盾。

近年來，不少台灣老牌的中小企業進入接班潮，黃博怡觀察，現在確實有一些企業的第二代不願意接班，即便有意願接班，是否做好準備則是另一個問題。因此會議也會邀請相關的專家學者分享，如何做好接班準備，以及面對瞬息萬變的社會情勢，中小企業該如何轉型因應。（編輯：楊玫寧）1080823