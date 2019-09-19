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戴資穎直落二扳倒大堀彩 中國羽賽晉8強

最新更新：2019/09/19 21:22
台灣羽球一姐戴資穎19日直落二擊退日本女將大堀彩，晉級中國羽球公開賽8強。（中央社檔案照片）
台灣羽球一姐戴資穎19日直落二擊退日本女將大堀彩，晉級中國羽球公開賽8強。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在中國羽球公開賽16強賽，僅花36分鐘，以21比19、21比14擊退日本女將大堀彩，連2場以直落二將對手橫掃，輕鬆收下8強門票。

BWF世界羽球巡迴賽超級1000系列的中國羽球公開賽今天繼續在常州進行16強賽事，台將僅戴資穎與台灣羽球一哥周天成晉級8強，而「羽球王子」王子維以及男雙王齊麟與李洋、楊博涵與盧敬堯，都遭到淘汰。

世界排名第4戴資穎今天16強賽出戰排名第26的日本女將大堀彩，過去5度碰頭，戴資穎維持全勝姿態。

雙方今天開賽互有領先，戴資穎直到比賽後段漸入佳境，連搶4分，取得18比14超前，面對大堀彩緊追在後，一度追成一分差，戴資穎及時穩住陣腳，以21比19先下一城。

戴資穎第2局在以6比4領先後，連拿6分，拉開差距，並守住領先優勢，最終以21比14收下勝利，8強賽的對手將是韓國女將金佳恩與泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan）之間的勝方。

今年中國公開賽開打後頻爆冷門，繼球后山口茜與排名第3的奧原希望雙雙在首輪出局後，剛在世界羽球錦標賽封后的印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu）今天意外不敵泰國女將彭帕薇（Pornpawee Chochuwong），提前在16強遭到淘汰。

另外，17歲南韓「天才少女」安洗瑩（An Se Young）與中國陳雨菲交手，安洗瑩今年不只在蘇迪曼盃擊敗戴資穎，還曾扳倒中國前球后李雪芮，讓她備受關注，而世界排名第2的中國選手陳雨菲今天差點也栽在她的拍下，陳雨菲在以20比22丟掉首局後，連趕2局，以21比17、21比15逆轉勝，驚險闖進8強。（編輯：吳協昌）1080919

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